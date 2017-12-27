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У Кейна больше хет-триков в 2017 году, чем у Месси, Роналду, Левандовски, Кавани и Агуэро

сегодня, 13:08

2017-й год получился невероятно успешным для нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Форвард отметился рядом личных достижений, в том числе стал лучшим по числу голов за клуб и сборную в уходящем году.

Напомним, вчера Кейн порезвился в матче 20-го тура АПЛ против «Саутгемптона», оформив хет-трик, который стал для него 8-м в текущем году во всех турнирах.

Для сравнения: такие супербомбардиры, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и Эдинсон Кавани, имеют на пятерых лишь 7 хет-триков в 2017 году.

Самые результативные игроки топ-10 первенств Европы в 2017 году

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Все комментарии
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 17:10
Вай вай как не хорошо а как же меся неужели он не первый наверное золотой мячик не получит блин я думал лучший игрок мира побьет все рекорды обидно
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 15:51
Так , если он единственный, кто забивает, а в Барселоне играет команда
NOVA
NOVA
сегодня в 15:10
ну вот. он уже лучше месси!!!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 15:09
По факту Кейн конечно же большой молодец, главное что бы судьбу Варди не повторил в следующем году!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 15:05
Страшно представить, что бы делал с соперниками МС, если бы в их составе был Месси - хет-трики были бы в каждом матче!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 15:04
Учитывая как Ливер громя Арсенал неприличным счётом, и сам же огребает столько от Мансити, то не кажется удивительным что в бей-биге лиге всё настолько нестабильно, особенно защита команд, что все сломя голову несутся как лошади в атаку позабыв о тылах. Играй там Месси с Роналду, у тех и пентатриков было бы столько же, сколько хет-триков у Кейна, не умаляя заслуг последнего :)
Artuom
Artuom
сегодня в 14:50
Красавчик! Тесни этих старичков!, их время подходит к концу!))
memphis
memphis ответил Барсеножeчницa
сегодня в 14:23
Барсеножeчницa:
Ха ха , хет трики то посчитали амой Месси ведь покеры пента-трики и гекса-трики всем ложит, хет-трики для него это слабенько, так что Месси круче всех мой
Твой Месси еще не знает, что тебе 14 лет))
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 14:16
!!!!
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 14:13
Пока Кейн во второстепенной лиге кладет всяким второстепенным клубам свои хет-трики, мой Месси Реалам Бавариям и ПСЖ кладет постоянно покеры, учись молодежь
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 14:11
Ха ха , хет трики то посчитали амой Месси ведь покеры пента-трики и гекса-трики всем ложит, хет-трики для него это слабенько, так что Месси круче всех мой
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:07
не 1 , не 2 ....а целых 8 Карл!
амурец
амурец ответил sihafazatron
сегодня в 14:02
sihafazatron:
про инопланетянина согласен, а про лучшего в мире, тут можно и с роналду сравнить, ведь именно он себя так назвал
ну ляпнул по глупости, но все то понимают, что это далеко не так
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил cska plus
сегодня в 13:55
cska plus:
У гномика хет-трики только с пеналя и то не всегда забивает.
Лишь бы что-то ляпнуть?
Я тебя представлял более серьезным.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:51
Пусть Кейн попробует выдавать такой результат несколько лет подряд.
Тогда его справедливо можно будет сравнивать с перечисленными игроками.
У них, между прочим, есть то, чего у Кейна нет совсем - значительные трофеи.
sihafazatron
sihafazatron ответил амурец
сегодня в 13:48
амурец:
да просто больше никого не величают инопланетянином и лучшим в истории
про инопланетянина согласен, а про лучшего в мире, тут можно и с роналду сравнить, ведь именно он себя так назвал
амурец
амурец ответил sihafazatron
сегодня в 13:47
sihafazatron:
почему только его выделил? по этому показателю с кейном никто не сравнится
да просто больше никого не величают инопланетянином и лучшим в истории
sihafazatron
sihafazatron ответил амурец
сегодня в 13:46
амурец:
инопланетянин и здесь в пролёте, как же так? всё же типа лучший в истории (по версии месяфантиков)
почему только его выделил? по этому показателю с кейном никто не сравнится
Foxes
Foxes
сегодня в 13:37
Красава.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 13:32
Кейн молодчик.
амурец
амурец
сегодня в 13:18
инопланетянин и здесь в пролёте, как же так? всё же типа лучший в истории (по версии месяфантиков)
cannongun
cannongun
сегодня в 13:13
игрок 8 хеттриков) чисто на осасунах стату набил)
neomessi
neomessi
сегодня в 13:12
Молодец, просто суперский игрок.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:11
У гномика хет-трики только с пеналя и то не всегда забивает.
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