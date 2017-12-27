У Кейна больше хет-триков в 2017 году, чем у Месси, Роналду, Левандовски, Кавани и Агуэро

2017-й год получился невероятно успешным для нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Форвард отметился рядом личных достижений, в том числе стал лучшим по числу голов за клуб и сборную в уходящем году.

Напомним, вчера Кейн порезвился в матче 20-го тура АПЛ против «Саутгемптона», оформив хет-трик, который стал для него 8-м в текущем году во всех турнирах.

Для сравнения: такие супербомбардиры, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Серхио Агуэро и Эдинсон Кавани, имеют на пятерых лишь 7 хет-триков в 2017 году.

Messi + Ronaldo + Lewandowski + Aguero + Cavani = 7️⃣



Harry Kane = 8️⃣



💪 pic.twitter.com/jkBfPKfzoB — B/R Football (@brfootball) 27 декабря 2017 г.

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