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«Челси» повторил достижение 104-летней давности

вчера, 20:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Обыграв «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 20-го тура АПЛ, «Челси» стал первой за 104 года командой, которая не проигрывает во время «Боксинг дэй» 13 матчей подряд.

Ранее такие серии без поражений в праздничный период удавалось выдавать «Астон Вилле» (20 матчей с 1890 по 1913 годы) и «Дерби Каунти» (13 игр с 1889 по 1903 годы).

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Все комментарии
azkan
azkan ответил Шишанутый
вчера в 22:53
Шишанутый:
Что там не повторить когда ты мешок. Вот у Дебри и Вилы уважаемое достиженее а Чукотка нет!
Дебри и Вилы? Действительно ты их "уважаешь" ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:14
Чего только не учитывают эти статистики...
azkan
azkan ответил Strikers188
вчера в 22:00
Strikers188:
Если Боксинг Дэй включает в себя серию из 4 матчей, то тут ошибка какая то. 1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017. 4+4+1, откуда 13?
Не включает, день (дэй) это значить один день, а не дней (дэйз). Про матчасть не буду, Вастудио все объяснил.
vastudio
vastudio ответил Strikers188
вчера в 20:57
Strikers188:
Если Боксинг Дэй включает в себя серию из 4 матчей, то тут ошибка какая то. 1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017. 4+4+1, откуда 13?
Некоторые любители футбола путаются в термине «Боксинг дэй», предполагая под ним суперударную десятидневку в течение которой проводятся три или четыре тура английской премьер-лиги.

На самом деле, «Боксинг дэй» - это следующий день после католического Рождества – 26 декабря. Английское словосочетание «Boxing day» обычно переводят на русский язык, как «День подарков», а буквально — «День коробок». Здесь нет большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в которые традиционно эти подарки собственно и кладут. В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря одаривать подарками вассалов и прислугу, которые получали выходной в этот день, ибо в Рождество прислуживали на празднике у хозяев.
grafff
grafff
вчера в 20:45
Молодцы
Гус Пойет
Гус Пойет ответил Donetsk_the_BEST
вчера в 20:41
Donetsk_the_BEST:
Эксперты, боксинг дей это матчи только 26 декабря и только, а не ударная десятидневка!
Меня год назад поправили теперь знаю хотя путаницу изначально внесли наши горе-комментаторы
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 20:39
Эксперты, боксинг дей это матчи только 26 декабря и только, а не ударная десятидневка!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Strikers188
вчера в 20:25
Strikers188:
Если Боксинг Дэй включает в себя серию из 4 матчей, то тут ошибка какая то. 1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017. 4+4+1, откуда 13?
Наверное, боксинг дэй заканчивается после нового года?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:23
Что там не повторить когда ты мешок. Вот у Дебри и Вилы уважаемое достиженее а Чукотка нет!
Strikers188
Strikers188
вчера в 20:22
Если Боксинг Дэй включает в себя серию из 4 матчей, то тут ошибка какая то.
1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017.
4+4+1, откуда 13?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Nur' CFC
вчера в 20:19
Nur' CFC:
сука как бесит этот новый дизайн сайта, если не вернёта старую, на *уй вас буду читать дальше(
Тоже поспамлю
https://www.soccer0010.com
Nur' CFC
Nur' CFC
вчера в 20:13
сука как бесит этот новый дизайн сайта, если не вернёта старую, на *уй вас буду читать дальше(
nurajanm
nurajanm
вчера в 20:12
Еще раз спасибо juchok forza milan
vastudio
vastudio
вчера в 20:09
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ДИЗАЙН !!!
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