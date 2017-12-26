«Челси» повторил достижение 104-летней давности

Обыграв «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 20-го тура АПЛ, «Челси» стал первой за 104 года командой, которая не проигрывает во время «Боксинг дэй» 13 матчей подряд.

Ранее такие серии без поражений в праздничный период удавалось выдавать «Астон Вилле» (20 матчей с 1890 по 1913 годы) и «Дерби Каунти» (13 игр с 1889 по 1903 годы).