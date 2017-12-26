«Челси» повторил достижение 104-летней давности

Обыграв «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 20-го тура АПЛ, «Челси» стал первой за 104 года командой, которая не проигрывает во время «Боксинг дэй» 13 матчей подряд.
Ранее такие серии без поражений в праздничный период удавалось выдавать «Астон Вилле» (20 матчей с 1890 по 1913 годы) и «Дерби Каунти» (13 игр с 1889 по 1903 годы).
На самом деле, «Боксинг дэй» - это следующий день после католического Рождества – 26 декабря. Английское словосочетание «Boxing day» обычно переводят на русский язык, как «День подарков», а буквально — «День коробок». Здесь нет большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в которые традиционно эти подарки собственно и кладут. В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря одаривать подарками вассалов и прислугу, которые получали выходной в этот день, ибо в Рождество прислуживали на празднике у хозяев.
На самом деле, «Боксинг дэй» - это следующий день после католического Рождества – 26 декабря. Английское словосочетание «Boxing day» обычно переводят на русский язык, как «День подарков», а буквально — «День коробок». Здесь нет большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в которые традиционно эти подарки собственно и кладут. В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря одаривать подарками вассалов и прислугу, которые получали выходной в этот день, ибо в Рождество прислуживали на празднике у хозяев.
1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017.
4+4+1, откуда 13?
1 января 2015 синие проиграли Тоттэнхэму, затем был боксинг дэй 2015 года, 2016 и сейчас первый матч 2017.
4+4+1, откуда 13?
https://www.soccer0010.com
https://www.soccer0010.com