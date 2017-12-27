Венгер побьёт рекорд Фергюсона в день рождения последнего

Завтра наставник «Арсенала» Арсен Венгер сможет догнать экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в АПЛ на посту главного тренера.

В рамках матча 20-го тура АПЛ «канониры» сыграют на выезде против «Кристал Пэлас», и это будет 810-я игра для Венгера в качестве главного тренера команды АПЛ.

Примечательно, что превзойти шотландца французский специалист сможет в день рождения Фергюсона - 31 декабря, когда «Арсенал» сыграет против «Вест Бромвича». Фергюсону в этот день исполнится 76 лет.

Ранее Венгер превзошел Фергюсона по количеству проведенных сезонов в Лиге чемпионов.