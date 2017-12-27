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Венгер побьёт рекорд Фергюсона в день рождения последнего

сегодня, 13:39

Завтра наставник «Арсенала» Арсен Венгер сможет догнать экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в АПЛ на посту главного тренера.

В рамках матча 20-го тура АПЛ «канониры» сыграют на выезде против «Кристал Пэлас», и это будет 810-я игра для Венгера в качестве главного тренера команды АПЛ.

Примечательно, что превзойти шотландца французский специалист сможет в день рождения Фергюсона - 31 декабря, когда «Арсенал» сыграет против «Вест Бромвича». Фергюсону в этот день исполнится 76 лет.

Ранее Венгер превзошел Фергюсона по количеству проведенных сезонов в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил d_fincher
сегодня в 14:57
d_fincher:
Манчини побьет рекорд Луческу: еще никогда тренер не получал столько миллионов неуйстойки за столь малое количество проделанной работы. (честно говоря, что Манчини вообще не в курсе, кто есть кто в РПЛ, и ездит с командой как турист - читает старенькие детективы, пьет коктейли, смотрит телевизор поздно ночью...но скоро домой, в Италию, Зенит уже готовит традиционные миллионы, чтоб обеспечить очередного "специалиста" до конца дней). Воистину, друзья, Зенит - это позор российского футбола. Скрыть
Ну народ же скинулся им "Народным достоянием..."
Нам не жалко, мы поживём в нищете и умрем так же.. А господин Манчини пусть до 10-го поколения своих потомков обеспечит.. Ни за что.. Он же не как я, не вкалывает на Россию-матушку сутками.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:55
По самым беспонтовым показателям он только может превзойти Фергюсона. По трофеям, по количеству побед - никогда.
drug01
drug01
сегодня в 14:20
Рекорд хороший,но надо еще показать игру!
grafff
grafff
сегодня в 13:53
Венгеру только такие рекорды и бить
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:47
О, вот это рекордсмен! Как Игарь Акинфеив в ЛЧ.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:43
Манчини побьет рекорд Луческу: еще никогда тренер не получал столько миллионов неуйстойки за столь малое количество проделанной работы.

(честно говоря, что Манчини вообще не в курсе, кто есть кто в РПЛ, и ездит с командой как турист - читает старенькие детективы, пьет коктейли, смотрит телевизор поздно ночью...но скоро домой, в Италию, Зенит уже готовит традиционные миллионы, чтоб обеспечить очередного "специалиста" до конца дней).

Воистину, друзья, Зенит - это позор российского футбола.
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