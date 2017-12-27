Венгер побьёт рекорд Фергюсона в день рождения последнего

Завтра наставник «Арсенала» Арсен Венгер сможет догнать экс-рулевого «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в АПЛ на посту главного тренера.
В рамках матча 20-го тура АПЛ «канониры» сыграют на выезде против «Кристал Пэлас», и это будет 810-я игра для Венгера в качестве главного тренера команды АПЛ.
Примечательно, что превзойти шотландца французский специалист сможет в день рождения Фергюсона - 31 декабря, когда «Арсенал» сыграет против «Вест Бромвича». Фергюсону в этот день исполнится 76 лет.
Ранее Венгер превзошел Фергюсона по количеству проведенных сезонов в Лиге чемпионов.
Нам не жалко, мы поживём в нищете и умрем так же.. А господин Манчини пусть до 10-го поколения своих потомков обеспечит.. Ни за что.. Он же не как я, не вкалывает на Россию-матушку сутками.
Нам не жалко, мы поживём в нищете и умрем так же.. А господин Манчини пусть до 10-го поколения своих потомков обеспечит.. Ни за что.. Он же не как я, не вкалывает на Россию-матушку сутками.
(честно говоря, что Манчини вообще не в курсе, кто есть кто в РПЛ, и ездит с командой как турист - читает старенькие детективы, пьет коктейли, смотрит телевизор поздно ночью...но скоро домой, в Италию, Зенит уже готовит традиционные миллионы, чтоб обеспечить очередного "специалиста" до конца дней).
Воистину, друзья, Зенит - это позор российского футбола.
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(честно говоря, что Манчини вообще не в курсе, кто есть кто в РПЛ, и ездит с командой как турист - читает старенькие детективы, пьет коктейли, смотрит телевизор поздно ночью...но скоро домой, в Италию, Зенит уже готовит традиционные миллионы, чтоб обеспечить очередного "специалиста" до конца дней).
Воистину, друзья, Зенит - это позор российского футбола.
Скрыть