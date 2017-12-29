Индзаги: «Игра с „Интером“ важная, но не решающая»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги предпочитает на придавать излишней важности матчу 19-го тура Серии А против «Интера»:

«Нас ждет важная игра, но она не будет иметь решающего значения.

Мы знаем, что нас ждет матч с сильной командой, и мы должны выложиться на 100%, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Парни готовы. „Интер“ проиграл в своих последних трех матчах, но соперник просто переживает физиологический спад, такое случалось со всеми командами: с нами, с „Юве“, с „Наполи“. У „Интера“ классная команда, и я очень уважаю Спаллетти».