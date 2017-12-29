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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
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Индзаги: «Игра с „Интером“ важная, но не решающая»

вчера, 19:33
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:00 Не начался

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги предпочитает на придавать излишней важности матчу 19-го тура Серии А против «Интера»:

«Нас ждет важная игра, но она не будет иметь решающего значения.

Мы знаем, что нас ждет матч с сильной командой, и мы должны выложиться на 100%, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Парни готовы. „Интер“ проиграл в своих последних трех матчах, но соперник просто переживает физиологический спад, такое случалось со всеми командами: с нами, с „Юве“, с „Наполи“. У „Интера“ классная команда, и я очень уважаю Спаллетти».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:15
Lazio-Kiev:
Очень надеюсь , что Интер пойдёт на рекорд!)
требл уже есть)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
вчера в 22:08
Очень надеюсь , что Интер пойдёт на рекорд!)
Klose_Miro
Klose_Miro ответил FILL3286
вчера в 21:28
FILL3286:
Конечно буду топить за римлян,хоть и не уважаю их)))
    juvenale
    juvenale
    вчера в 19:48
    надеюсь укатаете картонников!
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 19:38
    Конечно буду топить за римлян,хоть и не уважаю их)))
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    вчера в 19:36
    Удачи Лацио!
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