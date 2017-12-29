Моуриньо: «Лукаку устал, но я не могу предоставить ему отдых»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо назвал причину спада в игре нападающего Ромелу Лукаку. Форвард начал сезон, забив 11 голов в первых 10 матчах, однако с тех пор забил лишь четырежды в 19 поединках. При этом 24-летний бельгиец без замен отыграл во всех матчах команды в текущем сезоне Премьер-Лиги.

«Парень устал. Он монстр в том, что касается физики, но все-таки он не машина, потому тоже чувствует усталость.

Он играет великолепно. Я не могу предоставить ему отдых».

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что наличие Златана Ибрагимовича на скамейке запасных МЮ негативно сказывается на результативности Лукаку.