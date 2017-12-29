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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Гвардиола: «Сейчас выясняется, что Стоунз обошёлся нам слишком дёшево»

сегодня, 18:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на фоне покупки «Ливерпулем» защитника Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов отметил, что трансфер Джона Стоунза летом 2016 года за 47.5 млн фунтов обошелся «горожанам» в адекватную сумму:

«Когда Джон Стоунз перешел в „Манчестер Сити“, люди говорили, что его трансфер обошелся нам слишком дорого. Сейчас выясняется, что слишком дешево.

На самом деле ценность зависит лишь от выступлений игрока на поле».

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:52
Нормальная эволюция)
Деньги - как навоз,если их не разбрасывать,от них будет мало толку (с)
Илья Лелека
Илья Лелека
сегодня в 18:48
На фоне Ван Дейка за 85, даже трансфер Погба и Лукаку выглядят дёшево.
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