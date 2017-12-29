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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Спаллетти заявил, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду

сегодня, 18:59

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти дал понять, что ни один игрок «нерадзурри» не сможет покинуть команду по своему желанию:

«Если кто-то скажет, что он хочет покинуть „Интер“ в январе, то понятно, что на поле он не будет показывать того, что от него ожидается. В таких ситуациях уровень игры падает. Каждый, кто не будет работать должным образом, должен знать, что он не входит в мои планы.

Игрок покинет „Интер“, только если мы так решим, в ином случае он останется в команде. Тот, кто думает о трансферном окне, теряет свое время».

Ранее сообщалось, что «Интер» ведет переговоры по двум игрокам «Барселоны».

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