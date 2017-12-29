Спаллетти заявил, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти дал понять, что ни один игрок «нерадзурри» не сможет покинуть команду по своему желанию:

«Если кто-то скажет, что он хочет покинуть „Интер“ в январе, то понятно, что на поле он не будет показывать того, что от него ожидается. В таких ситуациях уровень игры падает. Каждый, кто не будет работать должным образом, должен знать, что он не входит в мои планы.

Игрок покинет „Интер“, только если мы так решим, в ином случае он останется в команде. Тот, кто думает о трансферном окне, теряет свое время».

Ранее сообщалось, что «Интер» ведет переговоры по двум игрокам «Барселоны».