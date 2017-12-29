Почеттино назвал Кейна бесценным игроком

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что клуб не планирует расставаться с Харри Кейном в ближайшем будущем.
«Мы хотим, чтобы он остался в „Тоттенхэме“. Мы можем говорить о многих вещах, но на данный момент невозможно установить ценник на Кейна», - сказал Почеттино.
Ранее Почеттино заявил, что Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира.
А Неймар вряд ли на черкизон клюнет.Он не португал,чтоб так шквариться)
А Неймар вряд ли на черкизон клюнет.Он не португал,чтоб так шквариться)
Будет связка Роналду--Кейн--Неймар просто убийственная.
Будет связка Роналду--Кейн--Неймар просто убийственная.