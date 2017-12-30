Тульский «Арсенал» сыграет с клубом Аршавина на зимних сборах

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о планах команды во время зимних сборов:

«Пока из 8 матчей у нас подтверждены матч-контрактами 5. На первый матч Божович попросил не самого сильного соперника. Будут немцы, потом будет азербайджанская „Габала“, на втором сборе будут „Лудогорец“ и „Динамо“ (Тбилиси), по третьему матчу пока работаем. И на третьем сборе будет „Кайрат“ — с Андреем Аршавиным посоперничаем, а по второму матчу тоже пока работаем.

Договориться об играх с российскими клубами проще простого, но у нас абсолютно нет желания, потому что для чего? Мы проверим себя в чемпионате. Это неинтересно и ничего не даст».

Ранее мы писали о соперниках «Спартака» на зимних сборах.