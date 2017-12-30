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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Саутгемптон» предлагал ван Дейка ПСЖ и «Барселоне», но те отказались от покупки

сегодня, 10:11

На днях «Ливерпуль» оформил трансфер самого дорого защитника в истории, подписав Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов.

Журналист Данкан Каслз заявил, что шанс подписать голландского футболиста также был у ПСЖ и «Барселоны», однако они не захотели им воспользоваться:

«Минувшим летом „Ливерпуль“ вел переговоры с ван Дейком без ведома „Саутгемптона“, и тогда „святые“ отказались от сделки с „красными“. „Саутгемптон“ предлагал услуги ван Дейка ПСЖ и „Барселоне“, однако клубы отказались от такого предложения, посчитав цену за игрока завышенной.

В результате „Ливерпулю“ пришлось идти другой дорожкой - они существенно переплатили за игрока, который, по мнению „красных“, им идеально подходит».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:40
Но уж по лучше Пике это факт!
Cympak-05
Cympak-05 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:57
Поживём увидим. Подходит ли он Кооппу и так ли он хорош. Не видел его игр. Но и не слышал, что бы его приписывали в ряд лучших защитников. На бумаге пока попахивает разводом.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Mоnоlo
сегодня в 10:46
О Ван Дейке лесно отзывались Гвардиола , Маур, Конте ( итальяшь так вообще призывал всех не допустить того , что бы его купил Сити ) А Клопп так вообще за 80 Лямов его купил , я просто представитьне могу что там за уникум
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 10:39
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