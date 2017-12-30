«Саутгемптон» предлагал ван Дейка ПСЖ и «Барселоне», но те отказались от покупки

На днях «Ливерпуль» оформил трансфер самого дорого защитника в истории, подписав Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов.

Журналист Данкан Каслз заявил, что шанс подписать голландского футболиста также был у ПСЖ и «Барселоны», однако они не захотели им воспользоваться:

«Минувшим летом „Ливерпуль“ вел переговоры с ван Дейком без ведома „Саутгемптона“, и тогда „святые“ отказались от сделки с „красными“. „Саутгемптон“ предлагал услуги ван Дейка ПСЖ и „Барселоне“, однако клубы отказались от такого предложения, посчитав цену за игрока завышенной.

В результате „Ливерпулю“ пришлось идти другой дорожкой - они существенно переплатили за игрока, который, по мнению „красных“, им идеально подходит».