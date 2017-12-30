«Гремио»: «Единственный клуб, с которым мы контактировали по поводу Артура, - это „Интер“»

Полузащитник «Гремио» Артур, интерес к которому приписывают «Барселоне», а также «Челси» и «Реалу», может продолжить карьеру в Италии.

21-летним игроком интересуется «Интер». Об этом сообщил вице-президент «Гремио» Одорико Роман:

«Артур лишь недавно заключил новый контракт с „Гремио“, согласно которому отступные за игрока составляют 50 млн евро.

Если какой-нибудь клуб сделает нам предложение, допустим, в размере 25-30 млн евро, Артур никуда не уйдет.

В прессе я читал об интересе „Челси“ и „Реала“, но могу заявить, что единственный клуб, с которым мы контактировали по поводу Артура, - это „Интер“».