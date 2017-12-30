«Челси» нацелился на бразильца из «Порту»

«Челси» не будет возвращаться к идее приобретения защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, которого «синие» хотели подписать еще летом, в зимнее трансферное окно, утверждают СМИ.

По слухам, лондонский клуб не желает платить за бека «бьянконери» запрошенные 60 млн евро, а потому «Челси» переключил свое внимание на его тезку - защитника «Порту» Алекса Теллеса.

Стоит отметить, что минувшим летом агент 25-летнего бразильца заявлял о желании его клиента попробовать свои силы в стане действующих чемпионов Англии

«Верю, что однажды Алекс будет играть за „Челси“. Не знаю, в этом сезоне или в следующем. Но чувствую, что однажды он будет играть за этот клуб».