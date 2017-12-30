«Ювентус» может опередить «Спартак» в борьбе за Вериссимо и отдать его в аренду «Бетису»

Испанский «Бетис» заинтересован в приобретении защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, на которого претендует «Спартак».

Как отмечает источник, «бетикос» будет тяжело осуществить переход 22-летнего футболиста, учитывая минимальную сумму, за которую «Сантос» готов отпустить игрока (6.4 млн евро). Но возможен вариант, при котором испанский клуб возьмёт Вериссимо в аренду, после того как «Ювентус» выкупит права на бразильца.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» истекает в 2022 году. На футболиста претендуют до восьми клубов.