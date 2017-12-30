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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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МЮ близок к покупке игрока «Барселоны»

сегодня, 08:40

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По слухам, «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы согласовать с каталонским клубом покупку 24-летнего хавбека.

«Барса» намерена разгрузить зарплатную ведомость и продать португальца, не имеющего регулярной игровой практики на «Камп Ноу». Сообщается, что трансфер Гомеша обойдется «красным дьяволам» в 31 млн фунтов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:33
МЮ если захочет то может всю Барселонау купит и сделает ее своим фарм клубом чтобы молодых игроков туда сдавать для прокачки.
Мальвинка
Мальвинка ответил Lionel Messi-10
сегодня в 15:32
Надеемся Исечка
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:27
Да не дай Бог! Весьма и весьма средний футболист. Его даже многие болельщики Барселоны ругали за невнятную игру в прошлом сезоне) Не хотелось видеть лавочника каталонского клуба на Олд Траффорд, вот честно.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 15:26
Слабый футболист
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 15:14
Не нужно это дно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:24
А надо ли?)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 13:33
Господи , хоть бы это было правдой!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил barcelonistas
сегодня в 13:25
Его у Барсы покупают , а не до Барсы . Бэйл и Бенз тоже были другими до Реала .Надо будет потонциальным клиентам сказать , вы не смотрите матчи за Реал , а смотрите до Реала . Так вообще можно за первого 200 запросить а за второго соточку .
barcelonistas
barcelonistas ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:11
Рауль и Зидан:
А в чем сила я понять не могу ? Вышел на замену в Эль классико , за 10 минут , умудрился запороть три 100 процентных момента , и также три раза на ровном месте потерял мяч . А как он обрабатывает мяч , так это вообще смех . На самом деле , Бензема очень сильный игрок , просто в Ла Лиге ворота маленькие и поэтому он попасть по ним не может , а ещё давление и все такое
До "Барсы" был другим человеком :)) Смотри лучше те матчи.

Ну и 30 млн он стоит.
vinjard
vinjard
сегодня в 12:44
Этот рыжебородый гном во всем виноват, что от него хотят избавиться. А так Гомеш норм был игрок, до того как перебрался в Барсу.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил barcelonistas
сегодня в 12:31
А в чем сила я понять не могу ? Вышел на замену в Эль классико , за 10 минут , умудрился запороть три 100 процентных момента , и также три раза на ровном месте потерял мяч . А как он обрабатывает мяч , так это вообще смех . На самом деле , Бензема очень сильный игрок , просто в Ла Лиге ворота маленькие и поэтому он попасть по ним не может , а ещё давление и все такое
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:21
Моя Месси будет давольна что уходит тот кто не умеет пинать мячи, пинать мячи надо уметь, а португальцам это не пад силу, патому фигу и продали в реал и криштиану в реал там по мячу не попадать-это норма
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:55
Что Саншеш, что Гомеш просто сдулись...и не совсем понятно почему.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 11:49
Уфф! :)
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 11:20
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 11:07
    Стеб стебом, но Гомеш на самом то деле сильный игрок. Не удивлюсь, если в другом клубе выстрелит. Даже предсказываю комменты типа "Нормальные игроки в Барсе заиграть не могут", "Гном ему угрожал" и пр. от кого нибудь типа Шишани.

    Стиль клуба - не его явно, слишком деревянный, но для АПЛ может вканать. Ну и сильное давление на игрока в "Барсе", судя по всему, он с ним не справляется.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:04
    Мужики дайте ссылку на старый сайт!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:04
    Не нужный игрок
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 11:02
    Дорого нынче полено
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил Rizo1
    сегодня в 11:01
    Rizo1:
    ребята как зайти на старый сайт)) я в новом не разбираюсь пока(((
    Добавьте к строке ссылки ?new_design=0
    Мальвинка
    Мальвинка
    сегодня в 10:35
    Отличное приобретение будет,это не Роналду конечно,но лучше чем Месси или Фигу
    lexatver
    lexatver
    сегодня в 10:33
    Будет мега кидок если Барса втюхает это полено за такие деньги
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 10:31
    МЮ купит игрока Барселоны здесь сомнений нет
    ILOVEMU
    ILOVEMU
    сегодня в 10:13
    Круговорот деревьев че, уходит Феле приходит Андреас Гомеш
    grafff
    grafff
    сегодня в 09:52
    Забирайте
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 09:46
    Смысла не вижу
    Mamaev
    Mamaev
    сегодня в 09:34
    Что то в нем все таки есть, чего нам не заметно. Ювентус, МЮ
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 09:08
    Просто Маша будет рада..))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 09:07
    Да нафиг он нужен,тем более на лавку, я понимаю может Феллаини уйти, лучше бы Фабиньо из Монако взять,опорник нужен
    Rizo1
    Rizo1
    сегодня в 09:05
    ребята как зайти на старый сайт)) я в новом не разбираюсь пока(((
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