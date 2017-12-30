МЮ близок к покупке игрока «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По слухам, «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы согласовать с каталонским клубом покупку 24-летнего хавбека.

«Барса» намерена разгрузить зарплатную ведомость и продать португальца, не имеющего регулярной игровой практики на «Камп Ноу». Сообщается, что трансфер Гомеша обойдется «красным дьяволам» в 31 млн фунтов.