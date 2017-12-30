МЮ близок к покупке игрока «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
По слухам, «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы согласовать с каталонским клубом покупку 24-летнего хавбека.
«Барса» намерена разгрузить зарплатную ведомость и продать португальца, не имеющего регулярной игровой практики на «Камп Ноу». Сообщается, что трансфер Гомеша обойдется «красным дьяволам» в 31 млн фунтов.
Ну и 30 млн он стоит.
Ну и 30 млн он стоит.
Стиль клуба - не его явно, слишком деревянный, но для АПЛ может вканать. Ну и сильное давление на игрока в "Барсе", судя по всему, он с ним не справляется.
Стиль клуба - не его явно, слишком деревянный, но для АПЛ может вканать. Ну и сильное давление на игрока в "Барсе", судя по всему, он с ним не справляется.