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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Фиорентина» и «Милан» расписали мировую

сегодня, 16:28
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии. 

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне 71, Чалханоглу 74.

«Фиорентина»: Спортиелло, Лаурини, Астори, Пеццелья (Уго 74), Бираги, Верету, Бадель, Жил Диас (Кьеза 54), Бенасси (Эйссерик 66), Теро, Симеоне.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Локателли 90+1), Монтоливо, Борини (Чалханоглу 53), Сусо, Кутроне, Бонавентура (Силва 73).
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Предупреждения: Романьоли 39, Верету 82. 

Судья: Лука Банти.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Наполи» переиграл «Кротоне».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:05
Ого, даже сам Чалханоглу забил! Очень хорошо, что в этот раз футболисты Милана нашли в себе силы отыграться. А то бы в сторону Гаттузо еще больше критических стрел полетело бы....
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 18:30
Мой Милан сильнее всех барселон
FERIS
FERIS
сегодня в 18:20
Bалерошка
А почему ты пишешь Реал с маленькой буквы?
Значит ты барсук,однозначно.
Мало того что ты пишешь всякую ересь про самый титулованный итальянский клуб Милан,так ещё пытаешься унизить великий Реал.
Gataga
Gataga
сегодня в 18:18
проблема не в футболистах, где то они добротные, где то нет, они как и китайцы пришли в клуб, и наверно подумали что бренд Милан за них сделает успех,победы сами пойдут, мы ж Милан, мы ТОП!! но нет,надо похать и любить это футболку, как любили те кто в ней выходил, успех Милана делали футболисты и Сильвио,они себя называли семьей, и грызлись друг за друга, на левом рукаве футболки есть нашивка!!!и там цифра, которая мала у кого есть, ни у Челси, ни МЮ, барсы, псж, юве, баварии и остальных, и когда выходя против фялок весь матч сидеть у ворот, зачем играть в Милане тогда!? идите все в болонью у них такие же задачи на сезон. Нужны люди максималисты, и тернер и владелец и футболисты а не просто набор персонала, обидно на все это смотреть, такое ощущение что Милану доплачивают, чтоб он так и дальше падал, СНГ всех!!
juchok
juchok
сегодня в 17:39
RussianHorse
Сегодня 19:27
ответ пользователю juchok (раскрыть)
=============================
не знаю, рассказывал я тебе или нет, но ваще я на этом сайте рассказывал! с Миланом-это еще с детства, отец подсобил, Шевченко, все дела! первая майка была Шева, седьмой номер, на пузе "опель" написано! кароч, это был 2001 год, с тех пор вот и болею за Милан! кассеты VHS на видак были с матчами Милана в ЛЧ, тогда тырнета не было, сопок всяких, кабельного, вот так и смотрел матчи в записи! кароч, отец мне сказал в 2001 ноду-"сынок, тут играет Шевченко, болей за эту команду!" так и стал болеть! а что касается Спартака, то мне, если честно всегда было как то параллельно на РФПЛ, я сам из маленького города в ЯНАО, где 9 месяцев в году лежит снег, я не москвич, не питерец,да даже не какой нить ростовчанин или томич, чтобы гонять постоянно по абику на матчи! я диванный ульрас, епт! ну, в общем, когда пришел Валера тренить Спартак, мне его перлы показались прикольными, его отдача, его эмоции и т.д и я начал следить за Спартаком постоянно, матчи смотреть, новости читать и т.д а потом у меня появилась лишняя копейка и пробил выезд! пообщался с болелами Спартака-все адекватные ребята! вот так и получилось, что болею за Спартак и Милан!
RussianHorse
RussianHorse ответил juchok
сегодня в 17:27
juchok:
себя пожалей, броу
    juchok
    juchok ответил RussianHorse
    сегодня в 17:22
    RussianHorse:
    Жалко жучка, все никак себе нормальный клуб не найдёт. Что мелан, что спартак...
    себя пожалей, броу
    RussianHorse
    RussianHorse
    сегодня в 17:16
      Горбатого могила исправит
      Горбатого могила исправит ответил DevilsMilan
      сегодня в 16:57
        juchok
        juchok ответил Klose_Miro
        сегодня в 16:55
        Klose_Miro:
        Всех кто любит Кальчо с наступающим! Поздравляю Итальянских болельщиков, что в 2017 календарном году, Китайско-судейская 7 - кратная обладательница кубка Азии, закончила во второй десятке чемпионата. Романьоли должны были гнать с поля в первом тайме.
          Farnese
          Farnese
          сегодня в 16:46
            Abbath
            Abbath
            сегодня в 16:40
            Командой руководит один из лучших в прошлом опорников, но опорной зоны в команде нет.
            Даже полному дилетанту понятно,что Бонуччи тяжело играть при схеме в четыре защитника, но Гаттузо плевать. Лучше бегать по бровке с суровой миной и кричать "Браво" за каждый вынос мяча. Цирк.
            violent
            violent
            сегодня в 16:40
            милан имеет одну победу за 7 матчей - провал
            dimagas1
            dimagas1
            сегодня в 16:38
            Спас - если на 90+ минуте)))
            Горбатого могила исправит
            Горбатого могила исправит
            сегодня в 16:35
            Скучный матч, чуть не заснул ))) Судейка спас очко узкоглазым )))
            Адвокат 76
            Адвокат 76
            сегодня в 16:32
            Милану удачи в новом году!!!
            Klose_Miro
            Klose_Miro
            сегодня в 16:32
              Bалерошка
              Bалерошка
              сегодня в 16:29
              Вытру слезы гордости после новой триумфы.... к прекрасному быстро превыкаешь но надо сказать о другом.сегодня мы перешли середину чемпеоната и будим подводить итоги за год. что изменилось в нашей жизни в 2017 году?
              раньше при плохой человек Берлусконе великий Милан проиграл финал Лиги Чемпионов 2005 и сделал большой долг. за нас играли слабые футболисты как Бакка или Дулофеу..... катастрофа.... сейчас добрый китайский господин закрыл долг через кредит и вывил клуб в число лидеров второй десятки лучших Италии!!!!покупает звезд мировой величины. СУПЕР защитник Бонуччо, Андрей Силва который человек гол как Шевченка, лучший опорник ТОП 5 Европы Билья и мой правоверный единоверец Хасан Чалканоглу турецкий Роналду. он будет скоро с Золотой мяч!!!! появился шанс что великий Милан не расформируют летом и не продадут в серию G Лиги Маодзедун!!!!
              Получаится в прошлый год жить стало лучше, не зря я перестал на время болеть за реал с Баварией и тысячи других росонерцев тоже!
              Моя новая истинная вера учит ненавидить чужие празники и не пить алкоголь поэтому не ждите поздравлений с новый год.... но я обещаю вам дорогие друзья миланцы что этот 2018 станет годом когда великий Милан вернется еще больше!!!!
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