«Фиорентина» и «Милан» расписали мировую

«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне 71, Чалханоглу 74.
«Фиорентина»: Спортиелло, Лаурини, Астори, Пеццелья (Уго 74), Бираги, Верету, Бадель, Жил Диас (Кьеза 54), Бенасси (Эйссерик 66), Теро, Симеоне.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Локателли 90+1), Монтоливо, Борини (Чалханоглу 53), Сусо, Кутроне, Бонавентура (Силва 73).
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
Предупреждения: Романьоли 39, Верету 82.
Судья: Лука Банти.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Наполи» переиграл «Кротоне».
раньше при плохой человек Берлусконе великий Милан проиграл финал Лиги Чемпионов 2005 и сделал большой долг. за нас играли слабые футболисты как Бакка или Дулофеу..... катастрофа.... сейчас добрый китайский господин закрыл долг через кредит и вывил клуб в число лидеров второй десятки лучших Италии!!!!покупает звезд мировой величины. СУПЕР защитник Бонуччо, Андрей Силва который человек гол как Шевченка, лучший опорник ТОП 5 Европы Билья и мой правоверный единоверец Хасан Чалканоглу турецкий Роналду. он будет скоро с Золотой мяч!!!! появился шанс что великий Милан не расформируют летом и не продадут в серию G Лиги Маодзедун!!!!
Получаится в прошлый год жить стало лучше, не зря я перестал на время болеть за реал с Баварией и тысячи других росонерцев тоже!
Моя новая истинная вера учит ненавидить чужие празники и не пить алкоголь поэтому не ждите поздравлений с новый год.... но я обещаю вам дорогие друзья миланцы что этот 2018 станет годом когда великий Милан вернется еще больше!!!!
раньше при плохой человек Берлусконе великий Милан проиграл финал Лиги Чемпионов 2005 и сделал большой долг. за нас играли слабые футболисты как Бакка или Дулофеу..... катастрофа.... сейчас добрый китайский господин закрыл долг через кредит и вывил клуб в число лидеров второй десятки лучших Италии!!!!покупает звезд мировой величины. СУПЕР защитник Бонуччо, Андрей Силва который человек гол как Шевченка, лучший опорник ТОП 5 Европы Билья и мой правоверный единоверец Хасан Чалканоглу турецкий Роналду. он будет скоро с Золотой мяч!!!! появился шанс что великий Милан не расформируют летом и не продадут в серию G Лиги Маодзедун!!!!
Получаится в прошлый год жить стало лучше, не зря я перестал на время болеть за реал с Баварией и тысячи других росонерцев тоже!
Моя новая истинная вера учит ненавидить чужие празники и не пить алкоголь поэтому не ждите поздравлений с новый год.... но я обещаю вам дорогие друзья миланцы что этот 2018 станет годом когда великий Милан вернется еще больше!!!!