«Интер» - «Лацио»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Лацио» на матч 19-го тура чемпионата Италии.
«Интер»: Ханданович, Канселу, Сантон, Раноккия, Шкриньяр, Гальярдини, Кандрева, Весино, Борха Валеро, Перишич, Икарди.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Стефан де Врей, Баштуш, Марушич, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Альберто, Лейва, Иммобиле.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее, напомним, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло».
Прост без него у Интера вообще играть некому, скамейки нет.
Прост без него у Интера вообще играть некому, скамейки нет.
Forza Lazio!
Forza Lazio!