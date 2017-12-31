Гвардиола: «Не уверен, что мы потянем борьбу на четырех фронтах»

«Манчестер Сити» сохраняет внушительный отрыв от соперников в Премьер-Лиге, спокойно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, пробился в полуфинал Кубка Лиги и сыграет в 3 раунде Кубка Англии. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не уверен, что его команде удастся угнаться сразу за несколькими трофеями:

«Меня это беспокоит. Не уверен, что мы потянем борьбу на четырех фронтах.

С расписанием нужно быть осторожными. Я переживаю, потому что мы не можем играть каждые три дня. Не можем выставлять на поле Кевина Де Брюйне раз в три дня на 80 минут. Ему нужно чувствовать себя отдохнувшим, чтобы помочь в финальной части сезона.

Я еще никогда прежде не бывал в такой ситуации. В трех турнирах участвовал много раз, но в четырех — никогда».