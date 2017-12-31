Киоун: «Моуриньо утратил контроль над игроками»

Бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун, ныне работающий футбольным экспертом, считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо потерял контроль над происходящим в раздевалке команды:

«Я думаю, Моуриньо утратил контроль над игроками. Я не видел, чтобы они как-то боролись на поле.

Похоже, в команде нет той гармонии, что была на старте сезона. Для МЮ это будет уже пятый сезон без чемпионства. В эпоху Алекса Фергюсона было просто невозможно представить, как скатится клуб».

Сегодня МЮ оступился в четвертой игре во всех турнирах кряду, сыграв вничью с «Саутгемптоном».