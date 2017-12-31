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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Киоун: «Моуриньо утратил контроль над игроками»

сегодня, 00:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун, ныне работающий футбольным экспертом, считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо потерял контроль над происходящим в раздевалке команды:

«Я думаю, Моуриньо утратил контроль над игроками. Я не видел, чтобы они как-то боролись на поле.

Похоже, в команде нет той гармонии, что была на старте сезона. Для МЮ это будет уже пятый сезон без чемпионства. В эпоху Алекса Фергюсона было просто невозможно представить, как скатится клуб».

Сегодня МЮ оступился в четвертой игре во всех турнирах кряду, сыграв вничью с «Саутгемптоном».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:51
Может он и не имел этого контроля
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:07
Последние игры дают повод задуматься о сливе командой Моу)
Foxes
Foxes
сегодня в 02:29
Дайте ему поработать.
kastites
kastites
сегодня в 01:39
Моуринио физрук
holms918
holms918
сегодня в 00:51
Неважные дела.
YRunner
YRunner
сегодня в 00:51
Водителю автобуса трудно контролировать пассажиров. Купите ему кондуктора и контролера.
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