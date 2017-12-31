Аллегри: «Неймар и Дибала займут место Месси и Роналду»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил два гола в ворота «Вероны» и помог своей команде одержать победу в последнем матче 2017 года. Наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри доволен прогрессом аргентинца, который в последнее время и в стартовый состав-то редко попадал:

«Ему было важно снова забить, первый гол позволил Пауло расслабиться.

Когда Месси и Роналду постареют, лучшими игроками мира станут Неймар и Дибала. Пауло ждет большая футбольная карьера, и я знаю, что ему еще есть куда расти».