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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Аллегри: «Неймар и Дибала займут место Месси и Роналду»

сегодня, 08:17
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил два гола в ворота «Вероны» и помог своей команде одержать победу в последнем матче 2017 года. Наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри доволен прогрессом аргентинца, который в последнее время и в стартовый состав-то редко попадал:

«Ему было важно снова забить, первый гол позволил Пауло расслабиться.

Когда Месси и Роналду постареют, лучшими игроками мира станут Неймар и Дибала. Пауло ждет большая футбольная карьера, и я знаю, что ему еще есть куда расти».

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Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 12:32
Сливки, прекращайте. Харэ бомбить.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 11:52
Эти двое даже и рядом не стояли как играл Месси будучи молодым ещё, посмотрите ютуб, полно роликов :)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 11:12
дибала возможно а расрученый петух неймар вряд ли.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 10:16
Дибала? Вы серьезно?))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:11
Неймар то может и займет, а вот Дибала едва ли...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:09
Короли еще не свергнуты.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:53
Бразилец никогда не будет занимать чьё-то место,он БРАЗИЛЕЦ-этим всё сказано!!!
амурец
амурец
сегодня в 09:17
Дибала и Неймар и сейчас лучше Месси
cska plus
cska plus
сегодня в 08:27
Рон недосягаем.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 08:25
Нэймар и сейчас на уровне с лучшими ,а кто такой Дибала ?
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