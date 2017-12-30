Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо:

«Я думаю, что он получит столько денег, сколько потребуется. Но его проблема в другом - как потратить их с умом.

Посмотрите в таблицу и на отставание МЮ от „Сити“. При этом Моуриньо жалуется на действия „Сити“. Это последнее, что нужно делать, если ты тренер».