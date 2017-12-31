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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Nike раньше времени сообщил о трансфере Коутиньо в «Барселону»

сегодня, 09:11

Технический спонсор «Барселоны» Nike запустил продажу экипировки каталонского клуба с именем Филиппе Коутиньо. Либо онлайн-магазин спортивного производителя взломали, либо о трансфере бразильского полузащитника «Ливерпуля» сообщили раньше времени.

«Филиппе Коутиньо готов зажечь „Камп Ноу“! Получите футболки ФК „Барселона“ с именем волшебника на них», - говорится на странице.

Позже Nike удалил публикацию. Интересно, что в URL-адресе значилась дата 1 января 2018 года. Возможно, именно в этот день «блаугранас» объявят о трансфере.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Рауль и Зидан
сегодня в 18:05
Рауль и Зидан:
За столько можно , вот только лучше Эрексон Коута ? Если глянуть на статистику , то Коут по всем параметрам его впереди . Ну так разницы нет , оба игрока примерно одинакового уровня , так какая разница кого за такие деньги ?
В каком месте Коут лучше?? Коут никогда во всех турнирах даже 10 ассистов за сезон не делал. А Эриксен только в АПЛ в прошлом сезоне сделал 18 ассистов, в позапрошлом 16.
И по гол+пас во всех сезонах Эриксен был лучше.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 16:25
За столько можно , вот только лучше Эрексон Коута ? Если глянуть на статистику , то Коут по всем параметрам его впереди . Ну так разницы нет , оба игрока примерно одинакового уровня , так какая разница кого за такие деньги ?
Cules2013
Cules2013
сегодня в 15:26
Коут уже несколько раз почти перешёл в Барсу, этим летом тоже были разные новости в стиле "вот-вот, прямо завтра объявят официально о его трансфере". Итог сами знаете. Если купит его Барса, ну что ж, так и будет, добро пожаловать, как говорится, но мне этот трансфер видится сомнительным, уж за такие-то деньжища. Разве за столько нельзя купить Эриксена?
Медив
Медив ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:54
вoлгoдoн:
Привет чукотским войскам) Поздравляю с наступающим новым годом!
Приветствую, и тебя с наступающим:) Чтобы у нас у всех была яхта не хуже, чем у Абрама:)
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:37
такова реальность: ливерпуль, для футболистов, это лишь ступенька для перехода в другие команды, а скаузеры до сих пор верят что их команда - топ-клуб)) коутиньо даже в барселону не побрезговал перейти...
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 13:34
Да неймар тоже сбежал из бабсы в тени месси останется коут а мог бы стать легендой Ливерпуля че сказать дурачек
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 13:29
Если только летом шас коут нужен надеюсь он в барсе загубит карьеру и будит играть в чемпионате Каталонии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 13:07
Зовите уже кубаночку на елочку..
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Медив
сегодня в 13:06
Медив:
Бгг, нет серъезно, я не умею играть в игры "Кто кому здесь Барселонага" и т.д.:)
Не трогай святаго..В Былые времена он от сливочных один пепел оставлял..Никаких настюхжменек еще не было..
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 13:03
Давай по водочке лучше) По чуть чуть)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Медив
сегодня в 12:47
Медив:
Бгг, нет серъезно, я не умею играть в игры "Кто кому здесь Барселонага" и т.д.:)
Привет чукотским войскам)
Поздравляю с наступающим новым годом!
Медив
Медив ответил Мальвинка
сегодня в 12:32
Бгг, нет серъезно, я не умею играть в игры "Кто кому здесь Барселонага" и т.д.:)
3ton
3ton
сегодня в 12:28
Что так уперлись в этого бразильца .
Горецка даром можно забрать
Есть и другие игроки
Медив
Медив ответил Мальвинка
сегодня в 12:24
Дедушка конечно старый и давно здесь, но он ваши приколы и темы никогда не понимал, да и не пытался:)
Медив
Медив
сегодня в 12:18
Ну это было очевидно и без Найка. Круговорот баблища в футболе:
Барселона-> Ливерпуль->Саутгемптон
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:18
Так там знак вопроса стоит))))Журналюги снова все соврали)))
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 12:12
Вот ты пошлая)
Сегодня любимый праздник,давай попробуем обойтись без колкостей)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 12:03
Интернет-землячество разве что)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 12:02
Вы не можете отвечать на комментарии Санчо Панса, т.к. он добавил Вас в игнор
А если не сорвется,то в Иркутске произойдет пожар)
Привет,товарищ капитан,с наступающим)
Kumertau
Kumertau
сегодня в 12:02
Да вчера во время замены Коутиньо стало все ясно
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:48
Ой, давайте не будет забегать раньше времени! Вполне возможно, что этот трансфер в итоге сорвется) И лично я этому не сильно удивлюсь.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 11:34
Мы чужие в стране наших снов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 11:30
Оооо) глорье Реала подтянулось))
Щас великие аналитики напишут что Коутиньо не стоит этих денег и все такое))
Вы лучше смотрите на своё трио симулянтов и кривоногих BBC)) один тупо кривой, другой тупо бегунок травмированный весь год, третий тупо симулянт который смешит весь мир кричу что он лучший))) да один Поулиньо лучше чем ваше супер трио девочек))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:27
Если на майку есть спрос, можно продавать.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил benderivan
сегодня в 11:26
benderivan:
ясно, будет кому теперь мячики меське подавать, а то лысый гном уже постарел.
Лысый гном?) это ты про иньесту? Даже глоры Реала уважают Андреса. Хотя что можно ещё ожидать от мулолетки арсенала. Твой предел это физрук венгер и его команда девочек))
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 11:18
Только не в ущерб бизнесу)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Мальвинка
сегодня в 11:15
Давай устроим пожар? Пожар средь белого дня)
Брулин
Брулин
сегодня в 11:09
Помню в 2014 на сайте офф. сайте Барселоны опубликовали новость о переходе Агуэро, и удалили новость через минуту. А затем Барса подписала Суареса официально.
benderivan
benderivan
сегодня в 11:05
ясно, будет кому теперь мячики меське подавать, а то лысый гном уже постарел.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 10:55
Не держится тёпленькая водичка у Найка
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