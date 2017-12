Nike раньше времени сообщил о трансфере Коутиньо в «Барселону»

Технический спонсор «Барселоны» Nike запустил продажу экипировки каталонского клуба с именем Филиппе Коутиньо. Либо онлайн-магазин спортивного производителя взломали, либо о трансфере бразильского полузащитника «Ливерпуля» сообщили раньше времени.

«Филиппе Коутиньо готов зажечь „Камп Ноу“! Получите футболки ФК „Барселона“ с именем волшебника на них», - говорится на странице.

Позже Nike удалил публикацию. Интересно, что в URL-адресе значилась дата 1 января 2018 года. Возможно, именно в этот день «блаугранас» объявят о трансфере.

If you check out Nike's UK website, this comes up.



Coutinho to Barcelona a done deal?#LFC #FCB pic.twitter.com/RFrNmeGuZu