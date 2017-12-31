Nike раньше времени сообщил о трансфере Коутиньо в «Барселону»

Технический спонсор «Барселоны» Nike запустил продажу экипировки каталонского клуба с именем Филиппе Коутиньо. Либо онлайн-магазин спортивного производителя взломали, либо о трансфере бразильского полузащитника «Ливерпуля» сообщили раньше времени.
«Филиппе Коутиньо готов зажечь „Камп Ноу“! Получите футболки ФК „Барселона“ с именем волшебника на них», - говорится на странице.
Позже Nike удалил публикацию. Интересно, что в URL-адресе значилась дата 1 января 2018 года. Возможно, именно в этот день «блаугранас» объявят о трансфере.
If you check out Nike's UK website, this comes up.— Sacha Pisani (@Sachk0) 31 декабря 2017 г.
Coutinho to Barcelona a done deal?#LFC #FCB pic.twitter.com/RFrNmeGuZu
И по гол+пас во всех сезонах Эриксен был лучше.
И по гол+пас во всех сезонах Эриксен был лучше.
Поздравляю с наступающим новым годом!
Поздравляю с наступающим новым годом!
Горецка даром можно забрать
Есть и другие игроки
Горецка даром можно забрать
Есть и другие игроки
Барселона-> Ливерпуль->Саутгемптон
Барселона-> Ливерпуль->Саутгемптон
Сегодня любимый праздник,давай попробуем обойтись без колкостей)
Сегодня любимый праздник,давай попробуем обойтись без колкостей)
А если не сорвется,то в Иркутске произойдет пожар)
Привет,товарищ капитан,с наступающим)
А если не сорвется,то в Иркутске произойдет пожар)
Привет,товарищ капитан,с наступающим)
Щас великие аналитики напишут что Коутиньо не стоит этих денег и все такое))
Вы лучше смотрите на своё трио симулянтов и кривоногих BBC)) один тупо кривой, другой тупо бегунок травмированный весь год, третий тупо симулянт который смешит весь мир кричу что он лучший))) да один Поулиньо лучше чем ваше супер трио девочек))
Щас великие аналитики напишут что Коутиньо не стоит этих денег и все такое))
Вы лучше смотрите на своё трио симулянтов и кривоногих BBC)) один тупо кривой, другой тупо бегунок травмированный весь год, третий тупо симулянт который смешит весь мир кричу что он лучший))) да один Поулиньо лучше чем ваше супер трио девочек))