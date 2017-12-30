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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» одержать победу над «Лестером»

вчера, 19:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Лестер» 2:1 (0:1)
Голы: Салах 52, Салах 76 - Варди 3.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан, Милнер, Мане (Окслейд-Чемберлен 72), Салах (Вейналдум 83), Коутиньо (Клаван 89), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Амарти, Морган, Фукс, Марез (Окадзаки 73), Иборра, Ндиди, Олбрайтон (Джеймс 83), Грэй, Варди (Слимани 74).
Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Милнер 8, Джан 53, Магуайр 53, Ндиди 62, Робертсон 90.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В параллельном матче «Челси» разгромил «Сток Сити».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:49
Привет Мутко от Салаха.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 01:53
Капитан Смoллетт:
погба так-то получше распиаренного жерорта будет
Ну конечно куда Джерарду до Погба, среди попугаев и клоунов Погба равных нет.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:04
Египтянин просто зверюга!
Егоркa
Егоркa
сегодня в 00:42
Если Салах будет в такой же форме ,как и сейчас ,Россия точно не выйдет из группы на ЧМ, чтобы там не говорил дырявый Мутко
Мальвинка
Мальвинка ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 00:12
Привет мой друг, как ты,не скучаешь тут? Давай приходи в бар Штаб в Кузьминках там весело, поговорим о жизни
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 00:10
Я в Кемерове плачу,мой Милан почему то не играет в футбол, приходится пастись на ветках АПЛ и каталонских
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:27
очень тяжёлый выпал график для Ливерпуля. Лестер,Бёрнли, Эвертон(кубок) и МС. Да каждая игра ещё более напряжённей предыдущей,да и игры две в неделю,а то и через день. Кто такой календарь составляет? Выкиньте один из кубков,люди не железные...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Martini1987
вчера в 23:25
Martini1987:
я о похбах и схиторянах))
погба так-то получше распиаренного жерорта будет
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 23:16
МООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
Martini1987
Martini1987 ответил Капитан Смoллетт
вчера в 22:58
Капитан Смoллетт:
каких бестолочей? ты о кэроллах даунингах и ван дейках?
я о похбах и схиторянах))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 22:53
Игры Ливерпуля как всегда интересны. С победой Мерсисайдцев
Gahi
Gahi
вчера в 22:43
Пока конкуренты теряют очки Ливерпуль рвётся в верх.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Martini1987
вчера в 22:39
Martini1987:
ну-ну, денег маловато потратили, надо бы ещё прикупить парочку бестолочей за сотку другую фунтиков
каких бестолочей? ты о кэроллах даунингах и ван дейках?
Martini1987
Martini1987 ответил Капитан Смoллетт
вчера в 22:38
Капитан Смoллетт:
спады бывают у всех, даже у ман юнайтед, хотя я тебя понимаю, ты больше привык видеть победы мю и поражения ливера, так что это для тебя новость
ну-ну, денег маловато потратили, надо бы ещё прикупить парочку бестолочей за сотку другую фунтиков
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил Martini1987
вчера в 22:34
Martini1987:
отскок был только что, Саут пожалел мешков))
спады бывают у всех, даже у ман юнайтед, хотя я тебя понимаю, ты больше привык видеть победы мю и поражения ливера, так что это для тебя новость
Martini1987
Martini1987 ответил Капитан Смoллетт
вчера в 22:32
Капитан Смoллетт:
отскок ливерного мешка, лестер был лучше...
отскок был только что, Саут пожалел мешков))
El Dassory
El Dassory
вчера в 21:35
Долго с такой игрой ваш физрук не задержится в МЮ.
El Dassory
El Dassory
вчера в 21:34
Лучший игрок матча Ловрен, гений.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 21:33
Лучший бомбардир Ливерпуля в этом сезоне в итоге зарешал в самый нужный момент! Чувствую, что с такой игрой Салах долго на Энфилде не задержится) С волевой победой, болельщики мерсисайдского коллектива. И с наступающим Вас Новым 2018 годом!
El Dassory
El Dassory
вчера в 21:33
Хороший матч, на таких и воспитывается характер.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 21:21
Ливерпуль с победой!
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 21:18
Молодцы. Вытащили изначально нефартовую игру.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:03
Жаль что ЛестерСити проиграли
Artuom
Artuom
вчера в 20:55
Салах... ааа остановите эту машину...)) 3 сезон подряд шикарно играет!!! В Челси не пошло, в фиалках тоже... а потом Салах стал машиной...
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:52
Стоит отметить что последние 3 сезона пылят Африканские игроки , Рияд Марез, Салах, Мане тоже не плох, африканцы молодцы, прогрессируют и предоставляют обширный ряд достойных профессионалов, Салах так держать и не сбавлять ни на шаг, фанов Ливера с хорошей победой на классе
cska plus
cska plus
вчера в 20:51
Египтянин хорош.
cska plus
cska plus
вчера в 20:48
Они только спартаку могут по семь штук отгружать, а сегодня еле отскочили.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 20:47
Очередной валидол от Ливерпуля, Салах молодец, обидно за Мане сегодня очень старался и даже дважды забил из оффсайда, в концовке Ливерпуль все-таки выдержал, может Клопп учится на своих ошибках , как он много раз говорил в интервью. В целом трудовая победа Ливерпул который удержал свое 4 место.
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 20:41
Держит марку Салах
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
вчера в 20:37
Да он глор начал топить за лестер когда чемпионство взяли ниче не понимает в футболе
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