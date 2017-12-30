Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» одержать победу над «Лестером»

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Лестер» 2:1 (0:1)
Голы: Салах 52, Салах 76 - Варди 3.
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Джан, Милнер, Мане (Окслейд-Чемберлен 72), Салах (Вейналдум 83), Коутиньо (Клаван 89), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Амарти, Морган, Фукс, Марез (Окадзаки 73), Иборра, Ндиди, Олбрайтон (Джеймс 83), Грэй, Варди (Слимани 74).
Главный тренер: Клод Пюэль.
Предупреждения: Милнер 8, Джан 53, Магуайр 53, Ндиди 62, Робертсон 90.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В параллельном матче «Челси» разгромил «Сток Сити».