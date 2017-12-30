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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.1 4 1.65
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«Интер» поделил очки с «Лацио»

вчера, 21:58
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Лацио» 0:0

«Интер»: Ханданович, Канселу (Энрике 81), Сантон, Раноккия, Шкриньяр, Гальярдини, Кандрева (Мариу 70), Весино, Борха Валеро (Брозович 85), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Стефан де Врей, Баштуш, Марушич, Лулич (Джордан Лукаку 56), Пароло, Милинкович-Савич (Нани 82), Альберто (Андерсон 63), Лейва, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Сантон 65, Весино 69, Раду 77.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее, напомним, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:17
Нехотят команды играть перед НГ!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:37
И все таки болельщики приходят на стадион, либо собираются у экранов своих телевизоров во многом ради голов! Но их в этом матче так и не случилось...Видно было, что обе команды не хотели проиграть и уйти на новогодний перерыв на минорной ноте. Как не забил Фелипе Андерсон после передачи Иммобиле во втором тайме? Вот именно поэтому бразилец и сидит на скамейке запасных в Лацио! Что касается Интера, то кризис в стане нерадзурри в самом разгаре.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил fanliverpoolfan
сегодня в 02:13
fanliverpoolfan:
Не умничай парень учи историю гугл тебе в помошь
Блестящий ответ, дитя интернета 👏🏽 Книга знаешь, как выглядит? Гляди : 📓📔📕
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:48
Не умничай парень учи историю гугл тебе в помошь
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 01:41
Лацио фашисты как были так и есть, Микки ты почему за них? Фашистский сайт получается.Нельзч так.Надо за наших как велит Путин,за Зенит, Спартак,
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:52
fanliverpoolfan:
Жаль интер не дожала нацистов
Феерическая безграмотность. Провести ликбез о разнице между итальянским фашизмом и немецким нацизмом? Ты в курсе , что в 20-х , Дуче был поклонником идей социализма и лично товарища Ленина? Что в Италии не было концлагерей и гонений на евреев и цыган? Что камору и мафию он загнал за две недели? Что его старший сын был испытателем и разбился на самолете только потому, что двигатель был экспериментальным итальянским, а от проверенного немецкого Люфтваффе отказался из национальных побуждений? Что поезда при Бенито , со слов самих итальянцев, стали ходить вовремя? Что его главная ошибка была- дать втянуть Италию в восточную компанию, а так жил бы как Франко до старости на Аппенинах? Читай книги , а уж потом марай интернет своими «умозаключениями»
УрсХох
УрсХох ответил Zen-Aku
сегодня в 00:31
Zen-Aku:
Это неважно. Важно лишь то что Икар лучший бомбардир Серии А с 17 голами.)
Да,вот только забивал он их кротонам,веронам и прочим беневентам.
Например,в матче с Юве его фамилию я услышал только при замене.
Да и сегодня он вполне мог остаться в раздевалке,никто бы и не заметил.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Klose_Miro
сегодня в 00:25
А спасибо за инфо это я попутал с болоней
Klose_Miro
Klose_Miro ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:22
fanliverpoolfan:
Да ладно не было?ты историю любимого клуба не знаеш?или я путаю?
Так может быть, все таки ты что-то путаешь, а не я? Муссолини едва не погубил Лацио в свое время, объеденив все Римские команды в одно формирование под названием Рома, Лацио должен был быть в их числе, - но один из лидеров фашистской партии был болельщиком Лацио, и тем самым спас команду от исчезновения. Имя этого человека Джорджо Ваккаро.
А Муссолини посещал домашние матчи Ромы, чаще чем игры Лацио. Вообще в офф. источниках утверждается, что Дуче не любил футбол, а если и любил, - то болел за родную Болонью, но никак не за Лацио.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Zen-Aku
сегодня в 00:21
Ну смутно помню как раньше коментатор кричал что муссолини был фанатом лацио
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Zen-Aku
сегодня в 00:20
Понятно попутал походу
Zen-Aku
Zen-Aku ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:18
fanliverpoolfan:
Я вспомнил про Муссолини как он был фанатом лацио и как большинство людей по любили этот клуб из за этого человека.
Вообще то он был фанатом Болоньи насколько я знаю..
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Klose_Miro
сегодня в 00:17
Да ладно не было?ты историю любимого клуба не знаеш?или я путаю?
Klose_Miro
Klose_Miro ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:16
fanliverpoolfan:
Я вспомнил про Муссолини как он был фанатом лацио и как большинство людей по любили этот клуб из за этого человека.
Муссолини не был фанатом Лацио.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Klose_Miro
сегодня в 00:14
Я вспомнил про Муссолини как он был фанатом лацио и как большинство людей по любили этот клуб из за этого человека.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:10
fanliverpoolfan:
А мне плевать на интер вот сегодня решил посмотреть серию а после матча Ливерпуля,и вот хотел что бы нацики проиграли но увы не дожали
Болельщики Интера такие же Национал-Социалисты как и болельщики Лацио, именно по идейным соображениям зародилась дружба тиффози в Италии. Ты хотя бы матчасть подгони, а потом уже употребляй по надобности))
Мальвинка
Мальвинка ответил Великий Князь
сегодня в 00:06
Всё титулы ваши отнимут опять кабинетные
Мальвинка
Мальвинка ответил fanliverpoolfan
сегодня в 00:05
    Мальвинка
    Мальвинка ответил Великий Князь
    сегодня в 00:03
    Барселона сомнет Ювентус
    Мальвинка
    Мальвинка
    сегодня в 00:03
    Радости Наполеона нет границ
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит
    вчера в 23:53
    Теперь ясно, кто стоял за беспределом с Вар ))) Так я и думал что узкоглазые )))
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Великий Князь
    вчера в 23:51
    А мне плевать на интер вот сегодня решил посмотреть серию а после матча Ливерпуля,и вот хотел что бы нацики проиграли но увы не дожали
    Великий Князь
    Великий Князь ответил fanliverpoolfan
    вчера в 23:49
    fanliverpoolfan:
    Как там кабинетный чемпион?в серию б не отправили?
    Как видишь, нет. Интер до сих пор позорит серию А.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Великий Князь
    вчера в 23:48
    Как там кабинетный чемпион?в серию б не отправили?
    Великий Князь
    Великий Князь ответил fanliverpoolfan
    вчера в 23:45
    fanliverpoolfan:
    Жаль интер не дожала нацистов
    английский бестрофейник солидарен с итальянским. Аха-ха)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Zen-Aku
    вчера в 23:44
    Zen-Aku:
    Буду краток. Я лично недоволен этим результатом это пи... какой та(( Ждём усиления зимой причем в срочном порядке.. Всех Интеристов и соккерчан с наступающим Новым Годом! Надеюсь в год собаки мы порадуемся!!! Всех благ! Всем удачи. Forza INTER!!
    Не порадуетесь. Обычно собакам травят глистов. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Zen-Aku
    вчера в 23:41
    Zen-Aku:
    Это неважно. Важно лишь то что Икар лучший бомбардир Серии А с 17 голами.)
      juvenale
      juvenale ответил RUSTY8
      вчера в 23:40
      RUSTY8:
      juvenale Сегодня 00:42 ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть) балабол ссылку в студию https://youtube.com/watch?v=3Ga4zM3t1k8 Лови 12
      и скидывать матч,где твоя команда за 90 минут вообще ничего не создала и просто отскочила как-то глупо
      juvenale
      juvenale ответил RUSTY8
      вчера в 23:38
      RUSTY8:
      juvenale Сегодня 00:42 ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть) балабол ссылку в студию https://youtube.com/watch?v=3Ga4zM3t1k8 Лови 12
      и в каком положении была эта рука?а знаток футбола,что за бред ты скинул?он ее куда должен был засунуть
      Klose_Miro
      Klose_Miro ответил Roger Young
      вчера в 23:29
      Roger Young:
      гулять будешь свою маму отправлять. Я тебе задал вопрос из твоей же оперы. Нет аргументов - нет беседы. Трепаться и понты кидать будешь в школе с одноклассниками. И тебе всего хорошего.
      Я тебе по существу ответил, ты просто за слова которые привел в начале не вывозишь, и пытаешься меня задавить нелогичными детскими примерами не имеющими ничего схожего с футбольной тематикой, вот и весь ответ.
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