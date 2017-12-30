«Интер» поделил очки с «Лацио»

«Интер» сыграл вничью с «Лацио» в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Лацио» 0:0
«Интер»: Ханданович, Канселу (Энрике 81), Сантон, Раноккия, Шкриньяр, Гальярдини, Кандрева (Мариу 70), Весино, Борха Валеро (Брозович 85), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Стефан де Врей, Баштуш, Марушич, Лулич (Джордан Лукаку 56), Пароло, Милинкович-Савич (Нани 82), Альберто (Андерсон 63), Лейва, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Сантон 65, Весино 69, Раду 77.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее, напомним, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло».