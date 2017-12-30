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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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«Челси» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ

вчера, 19:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток СитиМатч завершен

В поединке 21-го тура АПЛ «Челси» не испытал проблем со «Сток Сити». Победа позволила лондонцам обойти в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», которому еще предстоит поединок с «Саутгемптоном».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» – «Сток Сити» – 5:0 (3:0)
Голы: Рюдигер 3, Дринкуотер 9, Педро 23, Виллиан 73 (пен), Дзаппакоста 88

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 57), Канте (Бакайоко 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи 72), Педро.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Сток Сити»: Батлэнд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон, Диуф, Флетчер, Адам (Чупо-Мотинг 81), Афеллай (Нгой 71), Собхи, Бераино.
Главный тренер: Марк Хьюз.

Предупреждения: Диуф 27, Педро 52.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

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Все комментарии
BP
BP
сегодня в 07:03
Вся борьба еще впереди.
cska plus
cska plus
сегодня в 04:54
Пока МЮ тормозит Челси нагнетает.
FERIS
FERIS
сегодня в 00:42
Челси с уверенной победой!
Спокойно на классе!
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 23:42
Всех синих с разгромной победой!
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:09
отличная партия
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 21:50
за второе место грех не побиться )) Сейчас даже Реал не может таким положением довольствоваться...))
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 21:01
Нормалёк
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:49
С победой аристократов!
николай шадрин
николай шадрин
вчера в 20:43
КУДА ДЕЛИ СТАРЫЙ САЙТ ЭТОТ ПРОСТО РАЗДРАЖАЕТ БУДУ НА БОМБАРДИРЕ СИДЕТЬ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Надолго?
ЛИВЕРПУЛЬ2005
ЛИВЕРПУЛЬ2005
вчера в 20:37
Хороший подарок своим болельщикам!!!!
DXTK
DXTK
вчера в 20:28
Бревно из мадрида Мората так и не забил?

PS серьезная победа Челси, может синие и подвинули автобус Моура, но вот Мс не догнать))))))
ДСА
ДСА
вчера в 20:27
Хорошо порезвились.
alexov222
alexov222
вчера в 20:26
а я как-то прозевал это..подкрались незаметно)
VIPded
VIPded
вчера в 20:26
Роскошно!
Медив
Медив ответил benderivan
вчера в 20:22
benderivan:
Мората просто машина, ну вы видели? Будет бороться за золотую бутсу. Супер приобретение лучшего игрока лавки реала.
Мората узкопрофильный инструмент - он палка по вколачиванию мячей верхней частью своей пальмы. И я бы особо сильно с него сейчас не орал, ибо у дефов Арсенала - это как раз наоборот, не самое сильное качество
Антон за MU
Антон за MU
вчера в 20:16
Заслуженно,не то,что мы!
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 20:13
... не надолго ))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:10
Вот не умеет Сток Сити играть против Челси, хоть ты тресни! В этом матче голы в ворота гончаров залетали на любой вкус и цвет. Классный мяч положил Дринкуотер, конечно) Вообщем, сегодня было без шансов для гостей! С заслуженной и разгромной победой, болельщики синих)
Шейх Сити
Шейх Сити
вчера в 20:10
самое главное чтобы мой любимый автобус сегодня проиграл
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Owl Fake
вчера в 20:10
Я просто напоминаю глорам они совсем школьники и не знают историю своего клуба
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил benderivan
вчера в 20:09
Морато второй Кэрролл
benderivan
benderivan
вчера в 20:07
Мората просто машина, ну вы видели? Будет бороться за золотую бутсу. Супер приобретение лучшего игрока лавки реала.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 20:06
Педро верните в состав
Roy Harper
Roy Harper
вчера в 20:06
яркая результативная игра, но..не вижу за счет чего и кого и как обыгрывать Барсу думают лондонцы.. Мората..реализовывай он половину моментов, и Салах бы не догонял его по забитым мячам. Не исправит этого команда - с ЛЧ завязать придется на 1/8. А так всех синих с победой и наступающими праздниками)
Romeo 777
Romeo 777 ответил fanliverpoolfan
вчера в 20:05
fanliverpoolfan:
А как челси поднялась на второе место ?напомнить? за счет российских налогов да абрам это может
За счет твоих налогов, родных, твоих соседей, знакомых...здесь и сейчас...депутаты, олигархи, да и вся верхушка наживается. Можешь смело идти и устраивать бунт. Вперёд и с песней.
Таганский
Таганский
вчера в 20:05
Всех с победой!!
Челси приятно порадовал в преддверии Нового Года!!
quinn-se
quinn-se ответил The Frei
вчера в 20:03
The Frei:
Смешно)))
Всё по факту )) :

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 57), Канте (Бакайоко 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи 72),
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Диуф 27, Педро 52.
Owl Fake
Owl Fake ответил fanliverpoolfan
вчера в 20:02
fanliverpoolfan:
А как челси поднялась на второе место ?напомнить? за счет российских налогов да абрам это может
Где ты был эти 14 лет?)
The Frei
The Frei ответил quinn-se
вчера в 20:02
quinn-se:
Молодец Педро! Его даже в составе не было, а он и забил, и жёлтую получил! Волшебник!))) Ну вот и исправили и Педро добавили)) Cпасибо!) Всех с Наступающим!)))
Смешно)))
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