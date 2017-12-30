«Челси» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ

В поединке 21-го тура АПЛ «Челси» не испытал проблем со «Сток Сити». Победа позволила лондонцам обойти в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», которому еще предстоит поединок с «Саутгемптоном».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Сток Сити» – 5:0 (3:0)
Голы: Рюдигер 3, Дринкуотер 9, Педро 23, Виллиан 73 (пен), Дзаппакоста 88
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 57), Канте (Бакайоко 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи 72), Педро.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Сток Сити»: Батлэнд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон, Диуф, Флетчер, Адам (Чупо-Мотинг 81), Афеллай (Нгой 71), Собхи, Бераино.
Главный тренер: Марк Хьюз.
Предупреждения: Диуф 27, Педро 52.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
Ну вот и исправили и Педро добавили)) Cпасибо!) Всех с Наступающим!)))
Ну вот и исправили и Педро добавили)) Cпасибо!) Всех с Наступающим!)))