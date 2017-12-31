«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»
«Верона» - «Ювентус» 1:3 (0:1)
Голы: Касерес 52 - Матюиди 6, Дибала 70, Дибала 76.
«Верона»: Николас, Караччоло, Бесса (Кальвано 89), Бюхель, Верде, Касерес (Паццини 78), Кин (Сукулини 81), Ромуло, Сукулини, Феррари, Эрто.
Главный тренер: Фабио Пеккья.
«Ювентус»: Щесны, Алекс Сандро, Бенатиа, Бентанкур (Бернардески 46), Дибала, Игуаин, Кьеллини, Лихтштайнер (Барцальи 72), Манджукич (Маркизио 82), Матюиди, Хедира.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Касерес 41, Ромуло 85.
Судья: Сильвио Маццолени.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Интер» и «Лацио» сыграли вничью.
Как всегда против Юве команды мотивированы и выдают свои лучшие матчи. Игра вышла контрастной - полное доминирование Юве и шикарный гол эксювентийца Касереса, который отслужил нам верой и правдой несколько лет. Этот гол перевернул игру и из прагматичного Ювентуса получилась играющая на эмоциях команда. Голы Дибалы порадовали. Промахи Ящера огорчили.
Всех с наступающим, друзья и недруги! Всем всего наилучшего.
Как всегда против Юве команды мотивированы и выдают свои лучшие матчи. Игра вышла контрастной - полное доминирование Юве и шикарный гол эксювентийца Касереса, который отслужил нам верой и правдой несколько лет. Этот гол перевернул игру и из прагматичного Ювентуса получилась играющая на эмоциях команда. Голы Дибалы порадовали. Промахи Ящера огорчили.
Всех с наступающим, друзья и недруги! Всем всего наилучшего.