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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы

сегодня, 00:40
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»

«Верона» - «Ювентус» 1:3 (0:1)
Голы: Касерес 52 - Матюиди 6, Дибала 70, Дибала 76.

«Верона»: Николас, Караччоло, Бесса (Кальвано 89), Бюхель, Верде, Касерес (Паццини 78), Кин (Сукулини 81), Ромуло, Сукулини, Феррари, Эрто.
Главный тренер: Фабио Пеккья.

«Ювентус»: Щесны, Алекс Сандро, Бенатиа, Бентанкур (Бернардески 46), Дибала, Игуаин, Кьеллини, Лихтштайнер (Барцальи 72), Манджукич (Маркизио 82), Матюиди, Хедира.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Касерес 41, Ромуло 85.

Судья: Сильвио Маццолени.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Интер» и «Лацио» сыграли вничью.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 06:55
Ювентус с победой!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:34
На классе и без вариантов для Вероны! Пауло Дибала дал понять, что он по-прежнему является одним из лидеров Старой Синьоры и не случайно получил десятку в этом клубе. И вот в таком прекрасном расположении духа бьянконерри уходят на новогоднюю паузу) Всех преданных тиффози Ювентуса с заслуженной победой и с наступающим Новым 2018 годом!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 03:34
А Касерес приедет на ЧМ ?
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 03:05
На классе
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
сегодня в 01:59
с победой!
Мальвинка
Мальвинка ответил Великий Князь
сегодня в 01:23
Спасибо Костя,в тебе есть добрая душа
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 01:19
с победой братва, много писать нет смысла, когда нужно наши сильно прибавляют, когда не нужно играем вальяжно, явно, конкурентов у нас в сериале нет, всех братьев и врагов с наступающим, добра, любви, терпения и по-больше темного не фильтрованного)))
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 01:04
Как и полагалось одержали уверенную победу над одним из аутсайдеров. С победой бьянконери и с наступающим НГ всех любителей кальчо.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:04
отличная победа! Позитив перед НГ. :) Дибала возвращается. Форца Ювентус!!!
BagioR
BagioR
сегодня в 00:54
Всех с победой!
nedved10
nedved10
сегодня в 00:51
С победой.Игуаин конечно просто нечто,как можно запарывать такие моменты.Всех с наступающим,здоровья и побольше побед в новом году!!!
Чемпионский Клык 3
Чемпионский Клык 3
сегодня в 00:51
Верните старый сайт если не хотите прихватить на мой никнейм.
juvenale
juvenale
сегодня в 00:47
Хорошо что закончили год на победной ноте,плохо что пропустили глупый гол, после ужасной ошибки Матюиди и пешехода Хедиры.Бентанкур это вообще не игрок основы,ему бы мышцами обрасти для начала.Ну и толстый снова не реализовал 100 процентный момент.В общем всех с наступающим!!!!
Чемпионский Клык 3
Чемпионский Клык 3
сегодня в 00:46
Подарили нашим хейтеркам надежду, а потом безжалостно ну вы поняли мою мысль. Сейчас пью Джек Дэниэлз за горящие пятые точки доброжелателей. С Новым Годом всех от папы.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 00:45
С победой, друзья!
Как всегда против Юве команды мотивированы и выдают свои лучшие матчи. Игра вышла контрастной - полное доминирование Юве и шикарный гол эксювентийца Касереса, который отслужил нам верой и правдой несколько лет. Этот гол перевернул игру и из прагматичного Ювентуса получилась играющая на эмоциях команда. Голы Дибалы порадовали. Промахи Ящера огорчили.

Всех с наступающим, друзья и недруги! Всем всего наилучшего.
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