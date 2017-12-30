«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Саутгемптон»

В поединке 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью. В другой встрече «Челси» разгромил «Сток Сити» и обошел манкунианцев в турнирной таблице.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян (Марсьяль 65), Лукаку (Рэшфорд 14).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Саутгемптон»: МакКарти, Стефенс, Йосида, Худт, МакКуин, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Лемина 82), Уорд-Праус, Буфаль (Редмонд 85), Лонг (Габбьядини 80).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
Предупреждения: Хейбьерг 26, Худт 44, Буфаль 58, Лингард 60, Матич 72, Уорд-Праус 80.
Судья: Крейг Поусон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка