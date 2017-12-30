«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Саутгемптон»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.1 4 1.65
  • Главные новости
  • Все новости
00:40
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы15
00:04
Агент Дибалы сообщил ПСЖ о возможности трансфера игрока. «Юве» просит за него 150 млн евро15
21:58
«Интер» поделил очки с «Лацио»68
19:51
«Челси» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ50
19:51
Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» одержать победу над «Лестером»47
01:02
Симеоне: «Надеюсь, „Атлетико“ на время удастся удержать Гризманна и Косту в команде»1
00:53
Сын Зидана покинул «Алавес»4
00:49
Киоун: «Моуриньо утратил контроль над игроками»6
00:37
Икарди не продлевает контракт с «Интером», так как ждёт предложения «Реала»5
00:24
Каземиро: «Это был лучший год в истории „Реала“»4
00:11
Сёмин: «„Локомотив“ хорошо знает, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему!»10
00:06
Фламини находится на просмотре в «Хетафе»0
23:56
Пеллегрино: «Ничья с „Манчестер Юнайтед“ - хороший результат»0
23:52
Ибрагимович выбыл из строя на месяц6
23:41
Скоулз: «Деньги Моуриньо получит. Но его проблема в другом - как потратить их с умом»4
23:33
Спаллетти: «Буду очень счастлив, если „Интер“ наберёт 41 очко и во второй половине сезона»1
23:19
Индзаги: «Если бы не VAR, у „Лацио“ было бы на 7 очков больше»4
23:15
Моуриньо рассказал о травме Лукаку3
23:07
«Ювентус» побил собственный рекорд в Серии А4
23:05
Моуриньо: «Недоволен, что судья не назначил пенальти»8
23:03
Бензема угодил в лазарет «Реала»4
22:56
Погба: «МЮ необходимо как можно скорее вернуться на победный путь»1
22:51
МЮ впервые при Моуриньо завершил три матча подряд вничью5
22:42
Благо решил завершить футбольную карьеру1
22:10
Эллардайс: «„Эвертон“ подарил победу „Борнмуту“»3
 

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Саутгемптон»

вчера, 22:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В поединке 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли вничью. В другой встрече «Челси» разгромил «Сток Сити» и обошел манкунианцев в турнирной таблице.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян (Марсьяль 65), Лукаку (Рэшфорд 14). 
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Саутгемптон»: МакКарти, Стефенс, Йосида, Худт, МакКуин, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Лемина 82), Уорд-Праус, Буфаль (Редмонд 85), Лонг (Габбьядини 80).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

Предупреждения: Хейбьерг 26, Худт 44, Буфаль 58, Лингард 60, Матич 72, Уорд-Праус 80.

Судья: Крейг Поусон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы
Сегодня, 00:40 15
«Интер» поделил очки с «Лацио»
Вчера, 21:58 68
«Челси» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ
Вчера, 19:51 50
Дубль Салаха позволил «Ливерпулю» одержать победу над «Лестером»
Вчера, 19:51 47
«Беневенто» одержал первую победу в Серии А
Вчера, 19:18 9
«Рома» упустила возможность обойти «Интер» в турнирной таблице Серии А
Вчера, 18:52 16
Обсудить
Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил Мальвинка
сегодня в 07:20
Мальвинка:
Мю надо подписать Бенитеса
Всё верно! Но даже без игровой практики играл лучше некоторых.Думаю Марсьяль с Генрихом смогли бы что то изменить!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 06:59
Добили интригу чемпа
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:40
Да сколько можно уже, а?! Ничья с Лестером, ничья с Бернли, ничья с Саутгемптоном...Да, вынужден признать, что не быть красным дъяволам чемпионами Англии с такой игрой и такими результатами! Очень жаль, что снова манкунианцы потеряли очки....Ладно, верим в лучшее, что еще остается делать. Всех болельщиков Манчестер Юнайтед и не только с наступающим Новым 2018 годом!
cska plus
cska plus
сегодня в 06:02
Что-то происходит в клубе.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:54
Почти сенсация.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:05
Снова ничья... такой ганди кап не отыграть никому за первое место, увы но остается только биться за ЛЧ места на след год, таково реальность нынешнего МЮ. только смириться с этим.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 04:37
хоть моура и не люблю, но толку, от матчей, МС уже не догнать, а пауз в АПЛ нет, пусть команду к ЛЧ готовит, это правильно, толку 2-4 особой погоды не играе
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил RedDevil88
сегодня в 03:24
RedDevil88:
а ты товарищ давно за мс топишь???или как только пеп пришел???
Я за МС топлю с детства
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:59
ахахах вот физручело
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 311
сегодня в 01:29
311:
Хочется иногда зайти на Соккер пообсуждать команды, потроллить немного, но как вижу этот убогий дизайн, член на пол-шестого! Умеет же Соккер подо94!)
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
311
311
сегодня в 01:21
Хочется иногда зайти на Соккер пообсуждать команды, потроллить немного, но как вижу этот убогий дизайн, член на пол-шестого! Умеет же Соккер подо94!)
Zimmer
Zimmer
сегодня в 00:57
Очень слабо.
sihafazatron
sihafazatron ответил RedDevil88
сегодня в 00:49
RedDevil88:
а вот мне интересно...ты как свой выбор сделал? только из-за Робиньо или когда его шейх купил? или были еще какие-то факты?
робиньо нравился, вот из-за него и начал
El Dassory
El Dassory ответил RedDevil88
сегодня в 00:44
Если бы я не был болельщиком Ливерпуля я бы за Сити топил, фантастический футбол показывают, а что Юнайтед сегодня показал? Уровень ФНЛ, скучнее футбола давно не видел.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 00:42
Жозе гений, 9-1 оборонительный, 9-2 атакуеший-безбашенный.)) Я одного не пойму зачем команде всякие Погбы, Решфорды, Матичи, Марсиалы? Дастаточно 2 Лукак и 9 Джонс.)
RedDevil88
RedDevil88 ответил sihafazatron
сегодня в 00:38
sihafazatron:
с 2008, когда робиньо перешел
а вот мне интересно...ты как свой выбор сделал? только из-за Робиньо или когда его шейх купил? или были еще какие-то факты?
sihafazatron
sihafazatron ответил RedDevil88
сегодня в 00:31
RedDevil88:
а ты товарищ давно за мс топишь???или как только пеп пришел???
с 2008, когда робиньо перешел
RedDevil88
RedDevil88 ответил sihafazatron
сегодня в 00:28
sihafazatron:
саутгемптон потерял 2 очка, жду нытья от седого физрука
а ты товарищ давно за мс топишь???или как только пеп пришел???
YRunner
YRunner
сегодня в 00:24
Зато автобус португалки не пропустил.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:23
Потому и физрук
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 00:20
Антон за MU
"истинный болельщик МЮ!!! А если допустим Маур закончит на 2 месте в АПЛ и дойдет до 1/4-1/2 финала ЛЧ???Вот допустим......ты тоже его гнобить будешь????Вспомни что было при Мойсе и ЛВГ!!!!
Хочу пожелать всем настоящим болельщикам Манчестер Юнайтед терпения и веры!!!
Итоги будем подводить в мае!!!!!!
PS: и не факт что мс не закончит сезон с преимуществом в 3-5 очков!!!
Медив
Медив
вчера в 23:52
Да? Разве это было не в декабре после матча с Копенгагеном? Ну лан. Время то летит и детали то в памяти четче не становятся...
Но суть в том, что надо давать тренеру доработать до конца года, чтобы уже по факту оценивать его достижения. Ну или когда он уже стопроцентов провалился на всех фронтах.
Один матч может все перечеркнуть. Если МС сольет в ЛЧ не топу, а какому-нибудь Ливерпулю, то никто не вспомнит, сколько он кому привез очков в конце чемпионата.
Точно так же и МЮ не провалился пока у них есть игры и шансы.
Это была моя главная мысль в посте.
А на счет последнего раза, я остаюсь при своем мнении. В такой ситуации становится на сторону игроков - это не правильно.
La-Liga
La-Liga
вчера в 23:48
Верните старый соккер!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Медив
вчера в 23:46
я 18 лет жду чемпионство
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:36
Всё, Мхитаряну точно конец пришёл. Очень напоминает ситуацию, когда португалец пришёл в Челси усадил Мату на лавку, мариновал долго, а потом выпустил человека без игровой практики, тот конечно мало что показал во время игры, и потом Мавр сказал, вот видите...аналогичное потом и с КДБ было.
Мальвинка
Мальвинка
вчера в 23:32
Мю надо подписать Бенитеса
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:31
кроме выноса тела бельгийца(скорейшего выздоровления), матч особо ничем не запомнился.... ну можно было дать пару пеналей,но когда САФ на трибуне, рефери судят объективно, без давления.Алекс хорошо выглядит,почти что не изменился - Легенда. в центре Манчестера надо назвать улицы Фергюсон и Гвардиола и что бы они пересекались. ну и не обидеть Галю и Жозэфину их именами увековечить память,где нибудь на окраине.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Медив
вчера в 23:27
Медив:
Короче, есть поучительная история про Моуриньо. Как он готовил команду к завоеванию ЛЧ и подводил пик формы под конец весны. Но за плохие результаты его поперли зимой, а потом Челси все таки смог дойти до финала, даже с Абрамом Грантом, тупо на физике, ибо тактикой там и не пахло. Могло тоже самое произойти и в последний раз, но Гус вобще забивал болт на команду и на матчах чуть ли не листал журнал "Охота и рыбалка". В конце сезона команда выглядела очень физически подготовленной. Какая мораль... Не выгоняйте Мавра по средине сезона. Если сильно захочется - лучше выгоните после. Если все еще будет желание. Может будете хотеть целовать его в десна и смеяться с тех, кто будет вспоминать про автобус в середине января. Ну а Пепа в марте перебегает какой-нибудь очередной Монако...
Моуриньо не зимой уволили, а в сентябре 2007 года, и уже в середине сентября Грант возглавил Челси, в итоге выиграв серебро (уступили лишь 2 очка чемпиону) и выведя в финал ЛЧ.
Особенно мне понравилось, как португалец нас готовил к завоеванию ЛЧ и к выходу на пик формы в сезоне 2015-2016, что мы аж чуть ли не в зоне вылета оказались к середине сезона.
VIPded
VIPded
вчера в 23:26
Асабливаму срочно надо мноха денеххх!!!!!!!!!
Медив
Медив ответил fanliverpoolfan
вчера в 23:20
fanliverpoolfan:
Перепил может ладно с наступаюшим
И тебя, чтобы Ливерпуль тебя наконец порадовал трофеем. Но только кубком Англии, не больше:)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100