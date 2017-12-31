Сейду Думбия поздравил себя с 30-летием

Бывшему нападающему ЦСКА Сейду Думбия 31 декабря исполнилось 30 лет. Ивуариец, который может сменить лиссабонский «Спортинг» на «Гуанчжоу Эвергранд» или «Леванте», поздравил себя с юбилеем:

«Желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот особенный день я хочу поблагодарить Господа Бога за бесценный дар жизни, которую он дал мне, и за замечательных людей, которые меня окружают. Спасибо маме за этот шанс и за то, что всегда была рядом со мной.

С днем рождения меня!»