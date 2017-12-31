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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 2’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Сейду Думбия поздравил себя с 30-летием

сегодня, 11:32

Бывшему нападающему ЦСКА Сейду Думбия 31 декабря исполнилось 30 лет. Ивуариец, который может сменить лиссабонский «Спортинг» на «Гуанчжоу Эвергранд» или «Леванте», поздравил себя с юбилеем:

«Желаю себе самого счастливого дня рождения. В этот особенный день я хочу поблагодарить Господа Бога за бесценный дар жизни, которую он дал мне, и за замечательных людей, которые меня окружают. Спасибо маме за этот шанс и за то, что всегда была рядом со мной.

С днем рождения меня!»

 

Публикация от D'S88 (@doumbia.seydou)

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Старый Дед - 11
сегодня в 14:37
Старый Дед - 11:
Долгих футбольных лет, удач в жизни и на поле. Болельщики ЦСКА помнят твою игру.
Присоединяюсь к Вашему поздравлению.
Носорогу всех благ!
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
сегодня в 14:34
Долгих футбольных лет, удач в жизни и на поле.
Болельщики ЦСКА помнят твою игру.
The Frei
The Frei ответил Казанский
сегодня в 14:32
Казанский:
а на вид 60 лет
В 60 лет в ЛЧ забивать, тут даже Роналду с Месси позавидуют.
СSКА
СSКА
сегодня в 14:09
С Днем Рождения-Носорог )
Спасибо за Все )
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:06
Я бы дал ему лет 50, не меньше.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:34
От других фиг дождешься.
drug01
drug01
сегодня в 12:27
Хороший юбилей, поздравляем,
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:50
С Днём рождения носорожек!
Казанский
Казанский
сегодня в 11:35
а на вид 60 лет
cska.78
cska.78
сегодня в 11:34
С днюхой, Сейду!
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