Ахметов: «„Шахтер“ хочет продлить радость европейских побед»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил всех болельщиков донецкого клуба с Новым годом и пожелал «горнякам» еще больших успехов в 2018-м:

«2017 год подошел к концу. Подводя его итоги, нам есть что вспомнить и есть чем гордиться.

Последние три года были очень трудными для „Шахтера“. Несмотря на это, команда доказала: трудности – большой стимул побеждать. В уходящем году мы выиграли свое первое золото вдали от дома и родной „Донбасс Арены“. Мы выиграли все украинские трофеи – Кубок и Суперкубок страны. Мы прошли очень сложную группу в Лиге чемпионов, победили сильнейших соперников и вышли в плей-офф.

Я убежден: успех „Шахтера“ – это не только заслуга игроков, тренеров и сотрудников клуба. Прежде всего это огромная заслуга наших болельщиков. Мы играли в разных городах – от Львова до Мариуполя. И по всей Украине команду встречали и поддерживали тысячи сердец. Я знаю, „Шахтер“ очень ждут наши болельщики в Донецке и Донбассе. Ради них мы не опускаем рук, продолжаем бороться и побеждать.

В 2018 году у нас большие надежды и большие амбиции. Мы хотим, чтобы титулы и трофеи снова были нашими, мы хотим продлить радость европейских побед, мы хотим демонстрировать красивый, яркий футбол. Нас ждет интересный год, и „Шахтер“ сделает все, чтобы болельщики и дальше могли им гордиться.

Друзья, в новогодние праздники я от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям».