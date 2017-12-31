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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 2’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Ахметов: «„Шахтер“ хочет продлить радость европейских побед»

сегодня, 12:47

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил всех болельщиков донецкого клуба с Новым годом и пожелал «горнякам» еще больших успехов в 2018-м:

«2017 год подошел к концу. Подводя его итоги, нам есть что вспомнить и есть чем гордиться.

Последние три года были очень трудными для „Шахтера“. Несмотря на это, команда доказала: трудности – большой стимул побеждать. В уходящем году мы выиграли свое первое золото вдали от дома и родной „Донбасс Арены“. Мы выиграли все украинские трофеи – Кубок и Суперкубок страны. Мы прошли очень сложную группу в Лиге чемпионов, победили сильнейших соперников и вышли в плей-офф.

Я убежден: успех „Шахтера“ – это не только заслуга игроков, тренеров и сотрудников клуба. Прежде всего это огромная заслуга наших болельщиков. Мы играли в разных городах – от Львова до Мариуполя. И по всей Украине команду встречали и поддерживали тысячи сердец. Я знаю, „Шахтер“ очень ждут наши болельщики в Донецке и Донбассе. Ради них мы не опускаем рук, продолжаем бороться и побеждать.

В 2018 году у нас большие надежды и большие амбиции. Мы хотим, чтобы титулы и трофеи снова были нашими, мы хотим продлить радость европейских побед, мы хотим демонстрировать красивый, яркий футбол. Нас ждет интересный год, и „Шахтер“ сделает все, чтобы болельщики и дальше могли им гордиться.

Друзья, в новогодние праздники я от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:10
От Шахтера Донецкого одно название осталось
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:39
Господин Ахметов, а иначе и быть не может!!! Только под Вашим руководством, Шахтер может прогрессировать и покорять новые вершины, чего я, Шахтеру, от всего сердца и желаю!!!!! Донбасс- всегда был российским, российским- он и останется!!! Ждем Шахту в ПЛ России!!!
oFANATo
oFANATo ответил SHMEL
сегодня в 13:32
SHMEL:
Здается мне Шахтёр давно уже не донецкий,а львовский...
И не говори - одно имя осталось!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:31
Я тоже желаю ШАХТЕРУ УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ
drug01
drug01
сегодня в 13:28
Желаю Шахтеру удачи в наступающем году!!!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:09
Здается мне Шахтёр давно уже не донецкий,а львовский...
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