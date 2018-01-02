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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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«Барселона» объявит о трансфере Коутиньо уже на этой неделе

сегодня, 13:29

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо на днях может стать игроком «Барселоны».

В лагере каталонского клуба не сомневаются, что им удастся оформить трансфер бразильца. Более того, «сине-гранатовые» надеются осуществить данный переход уже на этой неделе.

Сообщается, что «Барса» заплатит мерсисайдцам за хавбека 110 млн евро сразу. Еще 40 млн евро «красные» смогут получить в будущем в виде всевозможных бонусов. «Блаугранас» не сомневаются, что 150 млн евро хватит для того, чтобы уговорить «Ливерпуль» расстаться с игроком.

По слухам, главный тренер команды Эрнесто Вальверде попросил клуб как можно скорее совершить зимние трансферы, чтобы новички команды имели больше времени на адаптацию в команде.

Ранее появилась информация о том, что сам Коутиньо уже подыскивает дом в Каталонии.

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Все комментарии
Вячеслав Евгеньевич Анохин
Вячеслав Евгеньевич Анохин ответил ESPANOL
сегодня в 17:57
ESPANOL:
Он нам нужен однозначно! Не дай Бог с Лео что случится и все рассыпется. Коут из тех, кто сможет повести за собой остальных и расшевелить Суареса. Ну а в связке с Лео это будет цунами.
Несомненно, Коутиньо очень достойный игрок, только лидерских качеств у него нет. В этом плане другой возможный новичек Мина выделяется.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил DXTK
сегодня в 17:27
DXTK:
мне кажется этот трансфер не принесет пользы Барселоне, скажем надавно купили Дембеле тоже за 100 с бонусами, а его сразу же травмировали ....... Барса и без него играет прилично. PS Коут мне напоминает другого бразильца Жуниньо, который зажигал за Мидлсбро в АПЛ ( тем более Коут недавно побил его рекорд по голам бразильцев в чемпе), а перебравшись тогда в Ла Лигу Атлетико Жуниньо не смог выйти на новый уровень, тем более в свое время Филлипе поиграл за Эспиньол...... так что посмотрим что из этого выйдет. Лучше если Ливерпуль его оставит у себя.
Ты ошибся на 200%.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 17:10
Он нам нужен однозначно! Не дай Бог с Лео что случится и все рассыпется. Коут из тех, кто сможет повести за собой остальных и расшевелить Суареса. Ну а в связке с Лео это будет цунами.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:09
Реалу хана.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 16:49
Ого, зимой провернули! Не плохо если правда.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 16:42
Позавчера была новость, что представят официально вчера)))) Это эпопея уже больше года идёт, наверное. Не знаю зачем он нужен Барсе втридорога?
Alex12357
Alex12357 ответил Mitsubanchik
сегодня в 16:26
Mitsubanchik:
Смять славу Месси можешь только в своих эротических снах.
Бразилия показала это в Чемпионате Южной Америке!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:18
Ждём ждём)) хотя в ЛЧ Коут не поможет но зато поможет ещё раз унизить Реал в ответном Эль-классико)) поможет Барсе выиграть ЧИ без единого поражения)) плюс кубок Испании))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:15
Непонятно , кто тут кого развел )))
Скрипица
Скрипица
сегодня в 16:08
А где Мальвинка? Кто нибудь видел ее?
Скрипица
Скрипица ответил Санчо Панса
сегодня в 16:07
Ты мой герой,горжусь оьоц
Скрипица
Скрипица ответил da da da
сегодня в 16:06
Да да да
Скрипица
Скрипица ответил волгoдoн
сегодня в 16:06
Я выпить Волгу всю могу,а Дон вообще лишь ручеек,купила я вчера прикинь чего орехи там и сухофрукты пакет называется Жменька)))х
da da da
da da da
сегодня в 16:05
слишком много для игрока чей уровень чуть лучше Деулофеу
волгoдoн
волгoдoн ответил Скрипица
сегодня в 16:03
Скрипица:
Есть мнение что Реал им команда в которой половина игроков представители ЛГБТ и ничего...
"волнушка" поприкольнее персонаж)
Скрипица
Скрипица ответил Санчо Панса
сегодня в 15:45
Есть мнение что Реал им команда в которой половина игроков представители ЛГБТ и ничего...
Mitsubanchik
Mitsubanchik ответил калач
сегодня в 15:07
калач:
150 лямов за посредственного бомжа (стата за сезон). Бартомеу надо гнать в шею, он за откаты договорился с Клопом чтоле
    Mitsubanchik
    Mitsubanchik ответил Alex12357
    сегодня в 15:06
    Alex12357:
    Если это произойдёт ,будет интересно как КОУТИНЬО и ПАУЛИНЬО сомнут славу Меськи,будет -ЗДОРОВО!!!
    Смять славу Месси можешь только в своих эротических снах.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 14:48
    Если это произойдёт ,будет интересно как КОУТИНЬО и ПАУЛИНЬО сомнут славу Меськи,будет -ЗДОРОВО!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:45
    Все - таки удалось уговорить руководство Ливерпуля и лично агента Фелипе! Сам то Коутиньо готов был хоть минувшим летом перебраться в каталонский клуб) Есть предчувствие, что Барселона пошла против закона, чтобы оформить этот трансфер.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 14:28
    мне кажется этот трансфер не принесет пользы Барселоне,

    скажем надавно купили Дембеле тоже за 100 с бонусами, а его сразу же травмировали ....... Барса и без него играет прилично.

    PS Коут мне напоминает другого бразильца Жуниньо, который зажигал за Мидлсбро в АПЛ ( тем более Коут недавно побил его рекорд по голам бразильцев в чемпе), а перебравшись тогда в Ла Лигу Атлетико Жуниньо не смог выйти на новый уровень, тем более в свое время Филлипе поиграл за Эспиньол...... так что посмотрим что из этого выйдет. Лучше если Ливерпуль его оставит у себя.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:27
    И всё-таки урвали, своих то нет, всех дёргают по подсказке гномика.
    Portsmouth
    Portsmouth
    сегодня в 14:19
    Коутиньо в Барсу! Салах в Реал?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:16
    Уже часа 2 не было сообщений про переход Коутиньо.....я уж подумал что этот эстонский сериал прервали за неинтересностью со стороны зрителей.....

    Но нет...жива интрига...

    Вроде "Nike" уже всем сообщил ....чем тягомотина закончится....
    калач
    калач
    сегодня в 14:06
    150 лямов за посредственного бомжа (стата за сезон).
    Бартомеу надо гнать в шею, он за откаты договорился с Клопом чтоле
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 14:00
    Барселона купит игрока сомнений нет
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:55
    Красивое продолжение карьеры получится у Коутиньо
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил viv
    сегодня в 13:51
    И после 1-4.
    viv
    viv ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 13:48
    Владимир_Спартак:
    Вот и гениальность Тренеров богатых клубов. Берут за любую цену, кого хотят. А ты потрениркуй Ростов, РУБИН да и любой Российский клуб и добейся результата. Нашим тренера Памятник нужно ставить за то что работают с загатовками.
    Действительно - нужен памятник после 0:7
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:47
    Вот и гениальность Тренеров богатых клубов. Берут за любую цену, кого хотят. А ты потрениркуй Ростов, РУБИН да и любой Российский клуб и добейся результата. Нашим тренера Памятник нужно ставить за то что работают с загатовками.
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