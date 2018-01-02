«Барселона» объявит о трансфере Коутиньо уже на этой неделе

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо на днях может стать игроком «Барселоны».

В лагере каталонского клуба не сомневаются, что им удастся оформить трансфер бразильца. Более того, «сине-гранатовые» надеются осуществить данный переход уже на этой неделе.

Сообщается, что «Барса» заплатит мерсисайдцам за хавбека 110 млн евро сразу. Еще 40 млн евро «красные» смогут получить в будущем в виде всевозможных бонусов. «Блаугранас» не сомневаются, что 150 млн евро хватит для того, чтобы уговорить «Ливерпуль» расстаться с игроком.

По слухам, главный тренер команды Эрнесто Вальверде попросил клуб как можно скорее совершить зимние трансферы, чтобы новички команды имели больше времени на адаптацию в команде.

Ранее появилась информация о том, что сам Коутиньо уже подыскивает дом в Каталонии.