Аллегри: «Для победы в Серии А нужно будет набрать 96 очков»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предположил, что команда, которая сможет набрать 96 очков по итогам сезона, завоюет Скудетто. После 19 туров в активе «Наполи» 48 набранных баллов, у «Ювентуса» - 47 очков.

“В чемпионате мы не можем позволить себе терять очки, не можем позволить «Наполи» уйти в отрыв.

Нам нужно не отставать от неаполитанцев и постараться обойти их.

Нельзя расслабляться, иначе наверстать упущенное будет очень тяжело. Предполагаю, что для победы в Серии А нужно будет набрать 96 очков".