ФИФА надеется на участие Ирана в ЧМ-2026

сегодня, 17:28

Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира-2026 согласно первоначальному графику матчей. Об этом говорится в заявлении представителя ФИФА, процитированном журналистом Sky Робом Харрисом.

«ФИФА поддерживает постоянный контакт со всеми ассоциациями-участницами, включая Иран, для обсуждения организации турнира. Мы надеемся, что все команды сыграют по объявленному расписанию», — отметили в организации.

Ранее министр спорта Ирана заявил об отказе от участия, но АФК не получала официальных уведомлений. Все матчи иранцев запланированы в США (группа с Бельгией, Египтом, Новой Зеландией).

Источник: itar-tass.com
ОфициальноСборная Испании сыграет с Сербией вместо Финалиссимы
Вчера, 18:40
ОфициальноОпубликовано расписание последних 8 туров РПЛ в сезоне 2025/26
Вчера, 17:47
Месси выразил разочарование отменой Финалиссимы с Испанией
Вчера, 15:51
Футболисты сборных Испании и Аргентины были готовы сыграть в Финалиссиме
Вчера, 11:04
УЕФА подтвердил отмену Финалиссимы
15 марта
Матч Финалиссимы может быть отменён
14 марта
