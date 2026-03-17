ФИФА надеется на участие Ирана в ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира-2026 согласно первоначальному графику матчей. Об этом говорится в заявлении представителя ФИФА, процитированном журналистом Sky Робом Харрисом.
«ФИФА поддерживает постоянный контакт со всеми ассоциациями-участницами, включая Иран, для обсуждения организации турнира. Мы надеемся, что все команды сыграют по объявленному расписанию», — отметили в организации.
Ранее министр спорта Ирана заявил об отказе от участия, но АФК не получала официальных уведомлений. Все матчи иранцев запланированы в США (группа с Бельгией, Египтом, Новой Зеландией).