«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России

В ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России «Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (20-я минута), Жоау Батчи (51, 67) и Джон Кордоба (58).
ЦСКА доигрывал встречу вдевятером. На первой компенсированной к первому тайму минуте красную карточку получил Матеус Рейс. На 63-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Мойзес.
«Быки» вышли в решающий матч «пути РПЛ», отыгравшись после поражения 1:3 в первой встрече. ЦСКА продолжит выступления в «пути регионов».
Пропустим судейство: ошибки были, но в обе стороны. Заслуженная ли первая красная карточка - да, я даже не понял, почему ее не показали сразу, а позвали смотреть монитор. Вторую желтую Мойзеса пропустил, думал, что незаслуженно, но уже дали ответ, что она была верная - повторюсь: «Спасибо за ответ».
Возвращаемся к игре: два абсолютно разных матча - в Москве ЦСКА был хорош, а Краснодаре - Краснодар (масло масленное, но как есть). Сошлемся на удаления сегодня - но кто в них виноват? Думаю, риторический вопрос.
В целом о ЦСКА: по-моему не ваш тренер - мое мнение. Болельщикам этого клуба не унывать.
