«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России

сегодня, 21:33

В ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России «Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (20-я минута), Жоау Батчи (51, 67) и Джон Кордоба (58).

ЦСКА доигрывал встречу вдевятером. На первой компенсированной к первому тайму минуте красную карточку получил Матеус Рейс. На 63-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Мойзес.