«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России

сегодня, 21:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В ответном матче 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России «Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (20-я минута), Жоау Батчи (51, 67) и Джон Кордоба (58).

ЦСКА доигрывал встречу вдевятером. На первой компенсированной к первому тайму минуте красную карточку получил Матеус Рейс. На 63-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Мойзес.

«Быки» вышли в решающий матч «пути РПЛ», отыгравшись после поражения 1:3 в первой встрече. ЦСКА продолжит выступления в «пути регионов».

Источник: soccer.ru Фото: ФК Краснодар
«Торпедо» с крупным счетом обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги
Вчера, 21:23
«Лацио» переиграл «Милан» в поединке чемпионата Италии
Вчера, 00:41
«Комо» победил «Рому» в матче Серии А
15 марта
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя во встрече АПЛ
15 марта
«Рубин» разгромил «Локомотив»
15 марта
«Барселона» отправила пять мячей в ворота «Севильи» в игре Примеры
15 марта
ildar_3871
ildar_3871 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 23:46, ред.
А как Юран по телевизору говорит , все тренеры у него учатся )))
Я тоже понял что он ненавидит тики-таку )
CCCP1922
сегодня в 23:26
Теперь каждый матч будет битвой...
Брулин
сегодня в 23:16
Мойзес чересчур лично воспринимает Кордобу. Тот провокатор ещё тот, но все делал в рамках правил, а Мойзес поплыл. К чему было это швыряние Кордобы на глазах у судьи? А потом и красная. Чего этим добился?
sv_1969
сегодня в 22:50
Как то не всё хорошо у Коняшек складывается
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:45
Согласен с Вами полностью.
Sergo81
Sergo81 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 22:43
Гонду на сдачу за Дивеева дали. Он и не нужен то был ЦСКА. Другое дело Баринов. В 30 лет клубы не меняют. Локо потерял, а ЦСКА не приобрёл( пока)
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:42
Вы видели, Мойзес уходил с поля совершенно спокойным, как человек, честно выполнивший свой профессиональный долг. Он сознательно подставил команду, а это подлость!
25процентный клоун
сегодня в 22:40
Фабио как-будто бы не знает как подло в ЦСКА поступают с тренерами.
Он может и не подаст в отставку, но ему её в два счета организуют
derrik2000
сегодня в 22:34
"Фабио Челестини:

– В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе."
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 22:33
Или Минотавр оседлал Кентавра.
Jeck Denielse
сегодня в 22:33
Отличились...
Аугусто
Батчи
Кордоба
Удалились....
Матеус Рейс
Мойзес

Пора лимит жестить....
Читаешь...как сводку из колумбийского чемпионата....
25процентный клоун
сегодня в 22:29
Дивеев был лидер армейцев, а теперь они сами по себе, нет команды
25процентный клоун
сегодня в 22:28
Мне показалось, что Кривцова можно было удалять за подкат прямыми шипами до удаления у армейцев
Red blu
Red blu ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Похоже кто то из игроков ЦСКА сливают тренера.

«Я знаю точно, что в ЦСКА внутри команды недовольны тем, что тренерский штаб увеличился, и его людьми. Взаимопонимание между новыми людьми тренерского штаба и игроками… Я знаю это точно! Атмосфера изменилась не в лучшую сторону», — сказал Радимов
Твой Арсен
сегодня в 22:26
Ещё хочется добавить, что непонятно, откуда ЦСКА берет всех этих никакущих нападающих. После Влашича один мусор подписывают. И то он не нап, а полузащитник. Последним купленым забивным и чистым нападающим был по-моему Думбия.
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 22:24
"В каком месте Юран хороший тренер? У него во всей тренерской карьере ни одной команды, которая боролась бы за чемпионство"


А, вот, это - недоработка хозяев клубов.
У Юрана сложный характер.
Обычно такими бывают именно ТРЕНЕРЫ.
Но, к сожалению, не в нашем, российском футболе.
У нас есть только один тренер.
И зовут его Сергей Семак. ))
Тихий, покладистый с хозяевами...
В общем "так точно - дурак" и "чего изволите".
Идеальный герой нашего времени...
25процентный клоун
сегодня в 22:21
Ну и я всё ждал когда Мусаев запулит мячик на трибуны
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Ну, о поведении Мойзеса я сыронизировал, естественно.
Уж он-то, один из "играющих тренеров" наряду с отсутствовавшим сегодня Акинфеевым, должен понимать, что и как.
Limonov
сегодня в 22:20
Быков С Победой! Браво!
kw3dg6cx23y5
сегодня в 22:20
Зато в цска всё хорошо, и тренер, и коллектив , все вежливые порядочные, только в Зените все плохо.
25процентный клоун
сегодня в 22:20
Карасев когда хочет не удаляет Вендела и Соболя, а здесь подсказал коллеге удалить обоих
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:20
Пять кряду, если не ошибаюсь.
TheBoLt
TheBoLt ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Сергей Николаич, разлогиньтесь!)

А если серьезно.. В каком месте Юран хороший тренер? У него во всей тренерской карьере ни одной команды, которая боролась бы за чемпионство. Он умеет сохранять прописку в РПЛ, умеет тренировать автобусы. ЦСКА нужен тренер, который умеет ставить автобус? Я сомневаюсь. Юран хорош для нижней половины таблицы, он физрук-спаситель. Физика и автобус - про него. Он не умеет в атакующий футбол, а при вопросе про "тики-таку" смотрит на часы.

Для ЦСКА лично на мой взгляд лучшим был Федотов
ctjm6afeqrtw
сегодня в 22:17
Давно уже неудивительно, что цска проигрывает.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 22:14
Юран вот хороший тренер и без дела )
Твой Арсен
сегодня в 22:12, ред.
Ну и стыдобища) После такого тренеров сразу же увольняют. Обычно. В нормальных клубах. Что они делали в зимнюю паузу то? Играют всего в 2 турнирах, а не в 3-4, как хорошие европейские клубы, и даже с такой халявой везде провалились.
Red blu
сегодня в 22:10
Абсолютно заслуженная победа Краснодара. Хотели больше выиграть чем ЦСКА. Хорошо что на этом этапе ещё не вылетают. Продолжим в пути регионов.
ildar_3871
сегодня в 22:08
Пора увиличивать лимит на иностранцев !
Понакупают бразильцев , а футбол России не развивается !
Думаю 3 иностранца за игру хватит !
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:05
Уважающие себя люди в таких случаях САМИ увольняются, а не дожидаются, когда их уволят.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Мойзес поступил подло по отношению к команде, которая и так играла в меньшинстве. Не хочешь играть — попроси замену, а не подставляй команду.
Гость
