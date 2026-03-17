Названа цена билетов на финал Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале продаж билетов на финалы Лиги чемпионов, женской ЛЧ, Лиги Европы и Лиги конференций. Стоимость варьируется от €20 до €950.
- Финал ЛЧ: €70–950
- Финал женской ЛЧ: €20–70
- Финал ЛЕ: €40–240
- Финал ЛК: €25–190
Билеты распределяют лотереей после окончания приёма заявок — без живой очереди. Продажа доступна только зарегистрированным участникам через официальный сайт УЕФА.
Типа - "Кто возмёт билетов пачку - тот финал будет смотреть на "карачках""...)))
