Названа цена билетов на финал Лиги чемпионов

сегодня, 16:09

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале продаж билетов на финалы Лиги чемпионов, женской ЛЧ, Лиги Европы и Лиги конференций. Стоимость варьируется от €20 до €950.

  • Финал ЛЧ: €70–950
  • Финал женской ЛЧ: €20–70
  • Финал ЛЕ: €40–240
  • Финал ЛК: €25–190

Билеты распределяют лотереей после окончания приёма заявок — без живой очереди. Продажа доступна только зарегистрированным участникам через официальный сайт УЕФА.

Перевод с uefa.com Фото: УЕФА
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:19
Зачем мы это обсуждаем?
Sergo81
Sergo81
сегодня в 19:15
Что значит лотереей? Если человек хотел купить билет например за 50 евро, а лотерея ему подкинула за 950, то что? Отказываться? Или?
просто Tomson
просто Tomson ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:47
"Кто возмёт билетов пачку - тот финал будет смотреть в Карачи...)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:22
ну тут надо бы указать города проведения. Женская - в Осло. Мужская ЛЧ - Будапешт, ЛЕ-Стамбул (стадион Бешикташа), ЛК - Лейпциг. Не видел или не акцентировал внимание на Пушкаш Арене, но кажется что 1000 баксов на билет финала ЛЧ на Бернабеу или Уэмбли отличается от 1000 на Пушкаш Арене. сугубо мое мнение. не говорю хуже там или лучше.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:58
"Билеты распределяют лотереей" - А не "лохотрон" ли это ?)))
Типа - "Кто возмёт билетов пачку - тот финал будет смотреть на "карачках""...)))
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 17:50
200 долл за финал , не дорого что0то
p2b6d29t5dp8
p2b6d29t5dp8
сегодня в 16:21
А на финал пути регионов?....:)))) .... ну а так что, интересно сколько у перекупов они будут стоить?
