Названа цена билетов на финал Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций ( УЕФА ) объявил о начале продаж билетов на финалы Лиги чемпионов, женской ЛЧ , Лиги Европы и Лиги конференций. Стоимость варьируется от €20 до €950.

Финал ЛЧ : €70–950

: €70–950 Финал женской ЛЧ : €20–70

: €20–70 Финал ЛЕ : €40–240

: €40–240 Финал ЛК: €25–190