Челестини: «Я не подам в отставку»

Наставник ЦСКА после поражения 0:4 от «Краснодара» в ответной встрече 1/2 финала «пути РПЛ » Кубка России заявил, что не собирается покидать свой пост.

В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.

Три месяца назад мы приезжали сюда, чтобы забрать три очка и уйти на перерыв первыми. Да, не получилось, но мы могли. Да, сейчас тяжёлый период. Надо выйти из этой ситуации как можно быстрее. Надо восстановить ребят через победы. Надо объединиться. У нас есть чёткие цели. Нет ни одной команды, которая идёт легко весь год