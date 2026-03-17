Россия. Кубок 2025/2026

Челестини: «Я не подам в отставку»

сегодня, 23:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Фабио Челестини после поражения 0:4 от «Краснодара» в ответной встрече 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России заявил, что не собирается покидать свой пост.

В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе.

Три месяца назад мы приезжали сюда, чтобы забрать три очка и уйти на перерыв первыми. Да, не получилось, но мы могли. Да, сейчас тяжёлый период. Надо выйти из этой ситуации как можно быстрее. Надо восстановить ребят через победы. Надо объединиться. У нас есть чёткие цели. Нет ни одной команды, которая идёт легко весь год

ildar_3871
ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:57
Мне Юрана надо куда то пристроить , надоел уже этот эксперт , все время на телевизоре уйню несет )
Futurista
сегодня в 23:31, ред.
Дайте человеку поработать)...он еще не раскрыл все свои грани...
Bad Listener
сегодня в 23:24
О, ещё один неустойщик? Это нормально в наше время что все шарлатаны высиживают до увольнения с выходным пособием.
brаtsкij
сегодня в 23:12
Да ты у76 всё что тебе Николич оставил.
Jeck Denielse
сегодня в 23:12
До матча с Динамо оставалось 3 дня....
STVA 1
сегодня в 23:11, ред.
Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление.не правильно искать себе оправдание. Мне так кажется
25процентный клоун
сегодня в 23:06
Сказке конец, сейчас уже ищут замену
