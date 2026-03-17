Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЧемпионат мира 2026

ФИФА отказалась переносить матчи Ирана на ЧМ-2026 в Мексику

сегодня, 22:56

ФИФА не рассматривает возможность переноса матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд иранцев в страну будет неуместным. На этом фоне появилась информация, что Иран просит ФИФА о переносе игр группового этапа в Мексику.

Однако как сообщает The Times, никаких реальных переговоров по этому поводу не ведется. ФИФА не собирается менять логистику, и расписание турнира не подлежит изменению — в особенности с учетом того, что уже вовсю идет продажа билетов на матчи.

Если Иран в итоге откажется от участия в турнире, ФИФА рассмотрит возможность его замены на другую команду. Среди вариантов называются ОАЭ и Ирак.

Подписывайся в ВК
Все новости
Иран
Перевод с onefootball.com
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 