ФИФА отказалась переносить матчи Ирана на ЧМ-2026 в Мексику

ФИФА не рассматривает возможность переноса матчей сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд иранцев в страну будет неуместным. На этом фоне появилась информация, что Иран просит ФИФА о переносе игр группового этапа в Мексику.
Однако как сообщает The Times, никаких реальных переговоров по этому поводу не ведется. ФИФА не собирается менять логистику, и расписание турнира не подлежит изменению — в особенности с учетом того, что уже вовсю идет продажа билетов на матчи.
Если Иран в итоге откажется от участия в турнире, ФИФА рассмотрит возможность его замены на другую команду. Среди вариантов называются ОАЭ и Ирак.