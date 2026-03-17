ЦСКА потерпел рекордное поражение в Кубке России

сегодня, 21:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский ЦСКА установил антирекорд в своей истории, разгромно проиграв «Краснодару» 0:4 в ответном полуфинале «пути РПЛ» Кубка России. Это крупнейшее поражение красно-синих в турнире — ранее разница более трёх мячей не фиксировалась.

В первом матче армейцы победили 3:1, но не удержали преимущество на выезде. Антирекорд ЦСКА в РПЛ был установлен в 1993-м — 0:6 от «Спартака».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Краснодар
Все комментарии
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:14
По твоей логике что Спартаку с Динамо можно не рыпаться, а просто слить. Так как Динамо сейчас сильнее всех. Со вторым тезисом можно поспорить, Краснодар сейчас сильнее всех. Идёт на первом месте в чемпионате.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:45
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:42
    Товарищ которому вы ответили помню считал и радовался в ноябре что Спартак отставал от ЦСКА на 11 очков)...сколько там сейчас уже?)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Да чего там, Саня Царь сказал уже, что можно руки в брюки и отдать сражение.
    Да и смысла нет рыпаться, они сейчас реально сильнее всех в чемпионате
    Red blu
    Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:37
    Посмотрим как вы с новым тренером будете отыгрываться после 5:2 от Ролана Гусева.и его Динамо.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
    сегодня в 22:33
    Ну тогда я спокоен за вас) без тренера может и сможете чего
    Red blu
    Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:31, ред.
    Походу ты ошибся., в субботу матч ЦСКА - Динамо Махачкала.
    А Ролан Гусев и его Динамо играет с Зенитом.
    Повнимательнее пожалуйста.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:25
    А там ведь в выходные опять голодный до побед Ролан Гусев((( ну что ты будешь делать с этими армейцами
    Станкович у них плохой был)))
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 22:24
    0:6 от Спартака это жыыыр)...
