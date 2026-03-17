«Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:23
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)5 : 0Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтЗакончился в доп. время

Португальский «Спортинг» разгромил на своем поле норвежский «Будё-Глимт» со счетом 5:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Лиссабонцы сумели отыграться после гостевого поражения 0:3 и вышли в следующий раунд.

Основное время завершилось со счетом 3:0, а в дополнительное хозяева забили еще два мяча.

Голами отметились Гонсалу Инасиу (34), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, пенальти), Максимилиано Араухо (92) и Рафаэл Нел (120+1).

В составе норвежцев весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.

Drosmo
сегодня в 01:35
Кажется норвежцы после своих оглушительных успехов стали заложниками этих самых успехов. Игроки "Будё", окрылённые недавними сенсационными результатами, слишком поверили в себя, и со своей самоуверенностью сильно рано расслабились, недооценив должным образом соперника. За что и поплатились.

Как же всё красиво начиналось, и как глупо закончилось. Обыграть таких топов как Атлетико, Интер, Ман Сити, и так нелепо споткнуться на Спортинге. Тут и сказочке конец...
STADIÓN ČSSR
сегодня в 00:30
по ходу матча норвеги просто сдулись, не хватило элементарно физических и психологических сил, играть в дисциплинированный автобус долго очень сложно
DXTK
сегодня в 00:14
Есть простое правило в футболе не хотите что бы вам забили не отдавайте мяч сопернику........

PS Не понятно после 3-0 за чем парковать автобус.
DXTK
вчера в 23:46, ред.
Буде Глимт сыграл по барселоновски......ведя после домашнего матча с разницей в три гола пропустили столько чтобы соперник прошел.......дальше

Думал большего канфуза чем игры Барсы 4-1 на 0-3 от Ромы и Барсы 3-0 на 0-4 на энфилде от Ливерпуля я больше не увижу, однако Буде Глимт покзал что они тоже так умеют.

PS Ну все теперь Хайкин после пятюни вряд ли получит норвежский паспорт и будет играть за их сборную, придется Никитке к Карпину в сборную Россию на скамейку все же ехать.......полировать.
Sergo81
вчера в 23:41
Норвеги сегодня были на себя не похожи. Какая то обречённость в действиях. Совсем не так, как в прошлых матчах. Вот и результат. По наглее нужно им играть. Могут ведь.
Маг_тм
вчера в 23:37
Очень не правильную тактику выбрали Норвежцы, тупо выбивали, и толпой стояли у своей штрафной. Этим они только вселили уверенность Португальцам. Надо было нагло, уверенно выходить в атаку через пас, и пытаться забить хотя бы 1 гол
lk_483777
вчера в 23:31
Лиссабон сегодня не спит!
Вот красавцы, Спортинг! Сотворили историю. Браво!
Futurista
вчера в 23:28
Вот она разница...команда с историей и выскочка из норвегии, которому фортануло разок)...
tuve6xt7h3m8
вчера в 23:27
это норвежское недоразумение способно только на своем синетическом ковре играть. интер не в счет, он просто убогий
sihafazatron
вчера в 23:26
Норвеги и так прыгнули выше головы. Запомнились, молодцы!))
Un_De
вчера в 23:25
Дико кайфанул с матча. Вот так должны были играть мои пацаны. Спасибо Спортингу, что указал выскочкам, чтобы не зазнавались и не подвел. Никита, держи "пятюню" XD
Bad Listener
вчера в 23:25, ред.
Вот так вот, а я уже ждал норвегов в 1/4, обидно, хорошо что в 1/4 будут португальцы, а не из топ-5 кто нить
Futurista
вчера в 23:25
Вот так надо отыгрывать разгромные поражения)...ноль вопросов...
Гость
