«Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:23

Португальский «Спортинг» разгромил на своем поле норвежский «Будё-Глимт» со счетом 5:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Лиссабонцы сумели отыграться после гостевого поражения 0:3 и вышли в следующий раунд.

Основное время завершилось со счетом 3:0, а в дополнительное хозяева забили еще два мяча.

Голами отметились Гонсалу Инасиу (34), Педру Гонсалвеш (61), Луис Суарес (78, пенальти), Максимилиано Араухо (92) и Рафаэл Нел (120+1).

В составе норвежцев весь матч отыграл российский вратарь Никита Хайкин.