«Олимпиакос» оформил трансфер защитника сборной Ирана

Пресс-служба «Олимпиакоса» сообщает о переходе в команду полузащитника «Паниониоса» и сборной Ирана Эхсана Хайсафи.

27-летний новобранец команды, похоже, быстро освоился в клубе, во время своего первого интервью в стане чемпионов Греции заявив следующее:

«Я рад стать частью семьи „Олимпиакоса“. С нетерпением жду возможности сыграть на стадионе „Георгиос Караискакис“. Давайте выиграем 45-й титул чемпионов страны!»

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Χατζισαφί! https://t.co/hpzQVNhCVV



Hajsafi signs for Olympiacos! https://t.co/HY4INZ3VqK#olympiacos #transfer #welcome #welcomeEhsan pic.twitter.com/RYNtU0HZZu — Olympiacos FC (@olympiacos_org) 2 января 2018 г.

Сегодня мы сообщали о том, что нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный российским болельщикам по выступлениям за «Спартак», был переведен в молодежную команду клуба.