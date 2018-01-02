«Олимпиакос» оформил трансфер защитника сборной Ирана

Пресс-служба «Олимпиакоса» сообщает о переходе в команду полузащитника «Паниониоса» и сборной Ирана Эхсана Хайсафи.
27-летний новобранец команды, похоже, быстро освоился в клубе, во время своего первого интервью в стане чемпионов Греции заявив следующее:
«Я рад стать частью семьи „Олимпиакоса“. С нетерпением жду возможности сыграть на стадионе „Георгиос Караискакис“. Давайте выиграем 45-й титул чемпионов страны!»
Сегодня мы сообщали о том, что нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный российским болельщикам по выступлениям за «Спартак», был переведен в молодежную команду клуба.