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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Де Врей не спешит соглашаться на переход в «Интер», так как ждёт предложения «Барселоны»

сегодня, 16:30

Защитник «Лацио» Стефан де Врей, которого хотят видеть в «Интере», не спешит с принятием решения относительно своего будущего.

По слухам, голландец ждет предложения от «Барселоны».

Напомним, контракт игрока с «орлами» истекает летом 2018 года, и все свидетельствует о том, что продлен он будет вряд ли. «Лацио» готов продать игрока в «Интер», чтобы выручить хоть какие-то деньги, ведь летом де Врей сможет покинуть клуб бесплатно. По слухам, «Барселона» не хотела вести какие-либо переговоры с римским клубом, однако теперь, за полгода до истечения срока действия контракта игрока, каталонцы получают возможность общаться непосредственно с футболистом. Отмечается, что у «Барселоны» хорошие отношения с представителями игрока - агент де Врея также ведет дела защитника «Барселоны» Томаса Вермалена.

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Все комментарии
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил Фата лист
сегодня в 19:42
Фата лист:
У Барсы есть Пике и Умтити, так что в Интер можно смело идти.
Пике не молод+ травмы и дисквы могут быть
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:26
У Барсы есть Пике и Умтити, так что в Интер можно смело идти.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:00
Спешить в интер может только умалишенный. Хотя каталонский балет тоже не на много лучше.
Mister_Leo
Mister_Leo ответил Cules2013
сегодня в 17:07
Cules2013:
он согласен сидеть на лавке ближайшие года 3? а то уходит только Маскерано, а Вермален сейчас в форме, скоро Мину собираются брать. Основная пара Умтити-Пике. Не знаю, куда его, ещё и цену заломят. Зачем? Нужен ЦЗ для лавки, чтоб на подмену и не ломался, как Вермален. Де Врею лучше оставаться пока в Лацио.
Какой Вермален ? Он точно долго не протянет , слишком травмотичный игрок , в любой момент может травмироваться .. да и конкуренция не помешает
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 17:05
Вроде нет вакансий, разве что вместо Мины
Cules2013
Cules2013
сегодня в 16:36
он согласен сидеть на лавке ближайшие года 3? а то уходит только Маскерано, а Вермален сейчас в форме, скоро Мину собираются брать. Основная пара Умтити-Пике. Не знаю, куда его, ещё и цену заломят. Зачем? Нужен ЦЗ для лавки, чтоб на подмену и не ломался, как Вермален. Де Врею лучше оставаться пока в Лацио.
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