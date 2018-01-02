Де Врей не спешит соглашаться на переход в «Интер», так как ждёт предложения «Барселоны»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей, которого хотят видеть в «Интере», не спешит с принятием решения относительно своего будущего.

По слухам, голландец ждет предложения от «Барселоны».

Напомним, контракт игрока с «орлами» истекает летом 2018 года, и все свидетельствует о том, что продлен он будет вряд ли. «Лацио» готов продать игрока в «Интер», чтобы выручить хоть какие-то деньги, ведь летом де Врей сможет покинуть клуб бесплатно. По слухам, «Барселона» не хотела вести какие-либо переговоры с римским клубом, однако теперь, за полгода до истечения срока действия контракта игрока, каталонцы получают возможность общаться непосредственно с футболистом. Отмечается, что у «Барселоны» хорошие отношения с представителями игрока - агент де Врея также ведет дела защитника «Барселоны» Томаса Вермалена.