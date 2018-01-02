Марк Хьюз может быть уволен с поста главного тренера «Сток Сити» в ближайшее время

Согласно сообщениям из источника, руководство «Сток Сити» рассматривает вариант увольнения главного тренера команды Марка Хьюза.



Утверждается, что совет директоров английского клуба недоволен нынешним положением клуба в таблице чемпионата Англии. На данный момент «Сток Сити» располагается на 16 строчке, 2 очка отделяют команду от зоны вылета. Предполагается, что решение об увольнении еще не принято, так как руководители не пришли к единому мнению о качественной замене наставника.



Напомним, что свой последний матч в рамках АПЛ «Сток Сити» проиграл «Челси» со счетом 5:0.