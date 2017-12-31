«Тосно» расторг соглашения с Бесчастных и Щербаком

Владимир Бесчастных и Владимир Щербак начнут 2018 год уже не в структуре «Тосно».

«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами „Тосно“ Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» - сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что об отстранении специалистов от работы тосненцы сообщали еще в ноябре.