«Тосно» расторг соглашения с Бесчастных и Щербаком

Владимир Бесчастных и Владимир Щербак начнут 2018 год уже не в структуре «Тосно».
«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами „Тосно“ Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» - сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что об отстранении специалистов от работы тосненцы сообщали еще в ноябре.
Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами #ФКТосно Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.— ФК ТОСНО (@fctosno) 31 декабря 2017 г.
Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед.
Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!👏 pic.twitter.com/4kBPVkw3SB