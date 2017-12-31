«Тосно» расторг соглашения с Бесчастных и Щербаком

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
  • Главные новости
  • Все новости
18:53
Горецка летом должен перейти в «Баварию»7
17:02
Нулевой счет на табло в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»137
14:35
Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году20
13:41
«Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший главный тренер «Зенита»4
11:21
Родионов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом28
19:06
Луан признан лучшим игроком Южной Америки в 2017 году0
18:31
Заха не собирается покидать «Кристал Пэлас»1
17:57
Агуэро может вернуться на родину летом 2018 года4
17:47
Ласина Траоре может досрочно вернуться в «Монако»4
16:32
Украинский легионер во второй раз подряд стал лучшим игроком года минского «Динамо»2
16:15
Жезус со слезами на глазах покинул поле в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»12
15:59
Раннокия про матч с «Лацио»: «Важней всего было не проиграть»0
15:49
Форвард «Валенсии» Мир в ближайшие дни присоединится к «Реалу»6
15:42
Черчесов поздравил болельщиков сборной России с Новым годом4
15:28
Многонациональный коллектив «Ахмата» поздравил болельщиков с Новым годом2
15:24
«Ноттингем Форест» уволил главного тренера2
15:21
Витоло: «Пришел в „Атлетико“, чтобы выигрывать титулы»0
15:09
«Наполи» оценивает Кьезу в 40 млн евро0
15:04
Диего Коста - о возвращении в «Атлетико»: «Я так долго ждал этого момента!»5
14:52
«Атлетико» представил Витоло и Диего Косту0
14:44
Аллегри поздравил всех болельщиков с наступающими праздниками0
14:26
«Зенит» поздравил своих болельщиков с наступающими праздниками20
14:12
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы16
14:05
Лопетеги: «К Рамосу я отношусь точно так же, как и к Пике»1
13:54
Новый стадион «Эвертона» будет готов к сезону 2022/233
 

«Тосно» расторг соглашения с Бесчастных и Щербаком

сегодня, 10:03

Владимир Бесчастных и Владимир Щербак начнут 2018 год уже не в структуре «Тосно». 

«Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами „Тосно“ Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!» - сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что об отстранении специалистов от работы тосненцы сообщали еще в ноябре.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ноттингем Форест» уволил главного тренера
Сегодня, 15:24 2
«Верес» отказался от кандидатуры Кучука и назначил другого белорусского тренера
Вчера, 15:46 4
«Севилья» официально представила прессе Монтеллу на посту главного тренера команды
Вчера, 14:45 1
«Ахмат» назначил Адиева на должность тренера команды
Вчера, 00:23 2
Назван преемник Муслина на посту главного тренера сборной Сербии
29 декабря 2
«Севилья» объявила о назначении Монтеллы
28 декабря 16
Обсудить
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:05
Похоже Тосно хочет пригласить Луческу со Спалетти.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Obdulio Varela
сегодня в 15:34
Obdulio Varela:
В пердиве и без них справятся
До пердива не дойдёт!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:49
Время покажет Кто Прав...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:43
В пердиве и без них справятся
ziborock
ziborock
сегодня в 13:55
Как только Бесчастных сообщили об отставке, Тосно из 5-и игр выиграли лишь одну при этом пропустив в 5-и турах аж 19 мячей))) К слову в 5-и предыдущих играх (с Бесчастных) Тосно ни разу не проиграл! Совпадение? Не думаю!)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:31
Нашли подешевле старших тренеров.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 11:07
Всех спартачей давно пора гнать из Тосно, они ни на что не способны нигде.
Polilux
Polilux
сегодня в 10:57
А теперь Парфёнов! Я сказал Парфёнов!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100