«Верес» отказался от кандидатуры Кучука и назначил другого белорусского тренера

Экс-наставник «Ростова» Леонид Кучук рассматривался в качестве тренера «Вереса», однако украинский клуб остановился на другой кандидатуре.

Ровненский клуб возглавил другой белорусский специалист — Юрий Свирков. Будучи игроком, он выступал на позиции вратаря в «Днепре» (Могилев), «Химик» (Гродно), «Неман» (Гродно) и других местных клубах. Завершив игровую карьеру в 2000 году, Свирков работал с голкиперами в клубах «Белшина» (Бобруйск) и «Локомотив» (Минск).

В 2009-м Свирков возглавил клуб ПФЛ «Машук-КМВ». Потом он работал в «Зеленограде», молодежной команде грозненского «Терека» и в эстонском «Нарва-Транс».

С 2012-го по 2017-й специалист занимал должность технического директора Федерации футбола Казахстана. В течение последнего полугодия Свирков возглавлял коллектив из ПФЛ «Анжи-Юниор».