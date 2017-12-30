«Верес» отказался от кандидатуры Кучука и назначил другого белорусского тренера

Экс-наставник «Ростова» Леонид Кучук рассматривался в качестве тренера «Вереса», однако украинский клуб остановился на другой кандидатуре.
Ровненский клуб возглавил другой белорусский специалист — Юрий Свирков. Будучи игроком, он выступал на позиции вратаря в «Днепре» (Могилев), «Химик» (Гродно), «Неман» (Гродно) и других местных клубах. Завершив игровую карьеру в 2000 году, Свирков работал с голкиперами в клубах «Белшина» (Бобруйск) и «Локомотив» (Минск).
В 2009-м Свирков возглавил клуб ПФЛ «Машук-КМВ». Потом он работал в «Зеленограде», молодежной команде грозненского «Терека» и в эстонском «Нарва-Транс».
С 2012-го по 2017-й специалист занимал должность технического директора Федерации футбола Казахстана. В течение последнего полугодия Свирков возглавлял коллектив из ПФЛ «Анжи-Юниор».
🔥Юрій СВІРКОВ - головний тренер «Вереса»!— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) 30 декабря 2017 г.
Білоруський спеціаліст вже поставив свій підпис у контракті із Народним Клубом.
➡️Протягом дня опублікуємо перше інтерв’ю Юрія Свіркова на посаді головного тренера «Вереса».https://t.co/Q48eDV6Rd3 pic.twitter.com/26yRrqiYEQ