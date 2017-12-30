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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Верес» отказался от кандидатуры Кучука и назначил другого белорусского тренера

сегодня, 15:46

Экс-наставник «Ростова» Леонид Кучук рассматривался в качестве тренера «Вереса», однако украинский клуб остановился на другой кандидатуре.

Ровненский клуб возглавил другой белорусский специалист — Юрий Свирков. Будучи игроком, он выступал на позиции вратаря в «Днепре» (Могилев), «Химик» (Гродно), «Неман» (Гродно) и других местных клубах. Завершив игровую карьеру в 2000 году, Свирков работал с голкиперами в клубах «Белшина» (Бобруйск) и «Локомотив» (Минск).

В 2009-м Свирков возглавил клуб ПФЛ «Машук-КМВ». Потом он работал в «Зеленограде», молодежной команде грозненского «Терека» и в эстонском «Нарва-Транс».

С 2012-го по 2017-й специалист занимал должность технического директора Федерации футбола Казахстана. В течение последнего полугодия Свирков возглавлял коллектив из ПФЛ «Анжи-Юниор».

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Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 18:02
Что бы украинский клуб, да ещё западенский, взял тренера с Юга России?! "Верес" то хотел, но СБУ запретила! Надо посмотреть санкционные списки!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:38
Все ясно, Кучук теперь сепаратист
drug01
drug01
сегодня в 15:58
Кучук потерял свой имедж тренера
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:50
Чуть не пришёл кучук Вересу
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