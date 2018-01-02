Конте: «„Челси“ не собирается покупать Кьеллини, он хочет закончить карьеру в „Ювентусе“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отрицает появившуюся в Сети информацию о том, что «синие» хотят приобрести защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, которого Конте ранее тренировал:

«Нет, мы не собираемся покупать Кьеллини. Джорджо - хороший игрок, но он хочет закончить карьеру в „Ювентусе“. И в его случае будет правильно так поступить.

Что касается возможных трансферов, то отвечу так: я привык работать на поле. Я поделюсь с руководством своим мнением на счет того, где мы можем усилиться, если руководство захочет услышать мое мнение. Клуб решает, что и как будет полезнее для команды».