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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
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«Челси» предложил 56 млн евро за Алекса Сандро

вчера, 22:22

«Челси» предложил за трансфер защитника «Ювентуса» Алекса Сандро 56 миллионов евро. Теперь руководство лондонского клуба ждет ответ от боссов «Старой синьоры».

В текущем сезоне Сандро принял участие всего в 12 матчах чемпионата Италии, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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Все комментарии
Nedved11
Nedved11 ответил Romeo 777
сегодня в 00:31
Romeo 777:
Губозакаточную машину можно, а не Алонсо
Тогда сос вам на палочке а не Сандро за 56 млн. тоже мне возомнили из себя)))) клуб из группового этапа последних лет, а до этого вообще не игравшего в ЛЧ ещё и вякать будут)))) ухухахах
Марат Амиров
Марат Амиров
сегодня в 00:25
хороший игрок просто щас в запасе часто,учитывая что за Ван Дейка 75 отдали этот ещё даром...
benderivan
benderivan ответил fineflat
вчера в 23:57
fineflat:
Есть вообще версии для чего он сейчас? Я понимаю что он может быть апгрейд Алонсо, но разве сейчас это самое срочное?
Хз, вроде хороший игрок, и его много где применить можно в теории. Посмотрим. Я бы посмотрел на него в Челси. Да и вообще дать Челси пару тройку нужных игроков, а там с МС поиграть можно.
dimagas1
dimagas1 ответил fineflat
вчера в 23:56
fineflat:
Есть вообще версии для чего он сейчас? Я понимаю что он может быть апгрейд Алонсо, но разве сейчас это самое срочное?
Вот и я думаю в атаку хоть какое полено бери лишь бы не Батшуаи)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:53
Я думаю Челси купит игрока
Суеверный
Суеверный
вчера в 23:35
"Сандро из Чегема"? Так он бесценен.
fineflat
fineflat ответил Romeo 777
вчера в 23:15
Есть вообще версии для чего он сейчас? Я понимаю что он может быть апгрейд Алонсо, но разве сейчас это самое срочное?
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил dimagas1
вчера в 23:13
dimagas1:
Могут ли клубы поменять заявку по ходу сезона? Да, после группового этапа. На плей-офф каждый клуб может дозаявить до трех новичков. Это должно быть сделано перед матчами 1/8 финала - до полуночи 1 февраля 2017 года. Лимит на 25 игроков в "списке А" остается. Есть ли ограничения на дозявленных? Дозаявленные игроки могли выступать в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но лишь один из дозаявленных на Лигу чемпионов мог в этом же сезоне выступать на групповом этапе Лиги Европы. Как правило, в одном сезоне Лиги чемпионов игрок может выступать только за один клуб. Но в порядке исключения игроки, которые выступали за один клуб в отборочных раундах или раунде плей-офф, могут на групповом этапе выступать за другой клуб. Это все? Вообще-то нет. Если клуб не может рассчитывать на услуги по меньшей мере двух голкиперов, внесенных в "список А", из-за травмы или продолжительной, например, месячной болезни, он может временно заменить вратаря в любое время по ходу сезона.
игрок заявленный в групповой этап в одну команду не может потом играть за другую команду в том же сезоне. почитай регламент уефа. спорить не собираюсь.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:08
Надоела уже эта сага с Сандро. Летом не отпустили, а теперь походу у него и желания уже нет играть за Юве. Скоро сами будут предлагать походу дела его другим клубам
Romeo 777
Romeo 777 ответил juvenale
вчера в 23:04
juvenale:
можно 50 млн + алонсо

Губозакаточную машину можно, а не Алонсо
Romeo 777
Romeo 777 ответил dimagas1
вчера в 23:03
dimagas1:
Могут ли клубы поменять заявку по ходу сезона? Да, после группового этапа. На плей-офф каждый клуб может дозаявить до трех новичков. Это должно быть сделано перед матчами 1/8 финала - до полуночи 1 февраля 2017 года. Лимит на 25 игроков в "списке А" остается. Есть ли ограничения на дозявленных? Дозаявленные игроки могли выступать в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но лишь один из дозаявленных на Лигу чемпионов мог в этом же сезоне выступать на групповом этапе Лиги Европы. Как правило, в одном сезоне Лиги чемпионов игрок может выступать только за один клуб. Но в порядке исключения игроки, которые выступали за один клуб в отборочных раундах или раунде плей-офф, могут на групповом этапе выступать за другой клуб. Это все? Вообще-то нет. Если клуб не может рассчитывать на услуги по меньшей мере двух голкиперов, внесенных в "список А", из-за травмы или продолжительной, например, месячной болезни, он может временно заменить вратаря в любое время по ходу сезона.
Нельзя...футболиста из ЛЕ можно дозаявить в ЛЧ, и наоборот футболиста игравшего в гр.раунде ЛЧ можно заявить на плей офф ЛЕ. В данном случае нельзя будет, к тому же Ювентус, как и Челси играют в плей офф ЛЧ
azkan
azkan
вчера в 22:45
Кнопка ответ не фурычит! С этим сайтом беда короче!

Dimages1, я так понимал, одного игрока можно, если в квалификации играл, то может играть в групповом, а если в групповом играл то уже не может в плей офф.
В регламенте тоже не очень точно написали.
dimagas1
dimagas1 ответил BESTjuventus10
вчера в 22:33
BESTjuventus10:
не может.
Могут ли клубы поменять заявку по ходу сезона?
Да, после группового этапа. На плей-офф каждый клуб может дозаявить до трех новичков. Это должно быть сделано перед матчами 1/8 финала - до полуночи 1 февраля 2017 года. Лимит на 25 игроков в "списке А" остается.

Есть ли ограничения на дозявленных?
Дозаявленные игроки могли выступать в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но лишь один из дозаявленных на Лигу чемпионов мог в этом же сезоне выступать на групповом этапе Лиги Европы. Как правило, в одном сезоне Лиги чемпионов игрок может выступать только за один клуб. Но в порядке исключения игроки, которые выступали за один клуб в отборочных раундах или раунде плей-офф, могут на групповом этапе выступать за другой клуб.

Это все?
Вообще-то нет. Если клуб не может рассчитывать на услуги по меньшей мере двух голкиперов, внесенных в "список А", из-за травмы или продолжительной, например, месячной болезни, он может временно заменить вратаря в любое время по ходу сезона.
juvenale
juvenale
вчера в 22:32
можно 50 млн + алонсо
Foxes
Foxes
вчера в 22:31
Он и сорока млн, не стоит.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил dimagas1
вчера в 22:29
dimagas1:
Это почему?1 игрок ,что играл в ЛЧ, может быть заявлен.
не может.
dimagas1
dimagas1 ответил azkan
вчера в 22:29
azkan:
Да пусть уже купит Конте этого защитника, хотя он уже не поможет в ЛЧ.
Это почему?1 игрок ,что играл в ЛЧ, может быть заявлен.
azkan
azkan
вчера в 22:25
Да пусть уже купит Конте этого защитника, хотя он уже не поможет в ЛЧ.
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