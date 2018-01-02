«Челси» предложил 56 млн евро за Алекса Сандро

«Челси» предложил за трансфер защитника «Ювентуса» Алекса Сандро 56 миллионов евро. Теперь руководство лондонского клуба ждет ответ от боссов «Старой синьоры».

В текущем сезоне Сандро принял участие всего в 12 матчах чемпионата Италии, забил один гол и сделал три результативные передачи.