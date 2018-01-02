«Челси» предложил 56 млн евро за Алекса Сандро

«Челси» предложил за трансфер защитника «Ювентуса» Алекса Сандро 56 миллионов евро. Теперь руководство лондонского клуба ждет ответ от боссов «Старой синьоры».
В текущем сезоне Сандро принял участие всего в 12 матчах чемпионата Италии, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Губозакаточную машину можно, а не Алонсо
Губозакаточную машину можно, а не Алонсо
Dimages1, я так понимал, одного игрока можно, если в квалификации играл, то может играть в групповом, а если в групповом играл то уже не может в плей офф.
В регламенте тоже не очень точно написали.
Dimages1, я так понимал, одного игрока можно, если в квалификации играл, то может играть в групповом, а если в групповом играл то уже не может в плей офф.
В регламенте тоже не очень точно написали.
Да, после группового этапа. На плей-офф каждый клуб может дозаявить до трех новичков. Это должно быть сделано перед матчами 1/8 финала - до полуночи 1 февраля 2017 года. Лимит на 25 игроков в "списке А" остается.
Есть ли ограничения на дозявленных?
Дозаявленные игроки могли выступать в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но лишь один из дозаявленных на Лигу чемпионов мог в этом же сезоне выступать на групповом этапе Лиги Европы. Как правило, в одном сезоне Лиги чемпионов игрок может выступать только за один клуб. Но в порядке исключения игроки, которые выступали за один клуб в отборочных раундах или раунде плей-офф, могут на групповом этапе выступать за другой клуб.
Это все?
Вообще-то нет. Если клуб не может рассчитывать на услуги по меньшей мере двух голкиперов, внесенных в "список А", из-за травмы или продолжительной, например, месячной болезни, он может временно заменить вратаря в любое время по ходу сезона.
Да, после группового этапа. На плей-офф каждый клуб может дозаявить до трех новичков. Это должно быть сделано перед матчами 1/8 финала - до полуночи 1 февраля 2017 года. Лимит на 25 игроков в "списке А" остается.
Есть ли ограничения на дозявленных?
Дозаявленные игроки могли выступать в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но лишь один из дозаявленных на Лигу чемпионов мог в этом же сезоне выступать на групповом этапе Лиги Европы. Как правило, в одном сезоне Лиги чемпионов игрок может выступать только за один клуб. Но в порядке исключения игроки, которые выступали за один клуб в отборочных раундах или раунде плей-офф, могут на групповом этапе выступать за другой клуб.
Это все?
Вообще-то нет. Если клуб не может рассчитывать на услуги по меньшей мере двух голкиперов, внесенных в "список А", из-за травмы или продолжительной, например, месячной болезни, он может временно заменить вратаря в любое время по ходу сезона.