«Бордо» арендовал хавбека «Монако» Мейте

23-летний полузащитник «Монако» Суалихо Мейте продолжит карьеру в «Бордо». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018.

Французский футболист присоединился к монегаскам минувшим летом, но за это время вышел на поле лишь три раза.