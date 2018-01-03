«Бордо» арендовал хавбека «Монако» Мейте

23-летний полузащитник «Монако» Суалихо Мейте продолжит карьеру в «Бордо». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018.
Французский футболист присоединился к монегаскам минувшим летом, но за это время вышел на поле лишь три раза.
Напомним, что действующий чемпион Франции 2 января расстался и с еще одним футболистом — «Хаддерсфилд» арендовал защитника Теренса Конголо.
📢 Renfort du mercato pour notre équipe professionnelle, 🆕 @soualihomeite s'engage pour 6 mois sans option d'achat en provenance de l'@AS_Monaco ⏩https://t.co/Y2ALrMcIlB pic.twitter.com/or7AQ5kLnB— FCGirondins Bordeaux (@girondins) 2 января 2018 г.