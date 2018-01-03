СМИ: «„Вулверхэмптон“ выиграл у „Реала“ борьбу за нападающего „Валенсии“»

В конце 2017 года в Испании сообщили об интересе «Реала» к нападающему второй команды «Валенсии» Рафаэлю Миру. «Сливочные» предлагали 500 тысяч евро за 20-летнего футболиста, однако игрока перехватил выступающий во втором английском дивизионе «Вулверхэмптон». «Волки» готовы выложить за футболиста 2 млн евро.

Мира в его юном возрасте можно уже отчасти назвать «сбитым летчиком», ведь каких-то два года назад он дебютировал в Кубке Испании и Лиге чемпионов, а потом потерял доверие руководства «летучих мышей». Дело в том, что в лучшие дни форварда «Валенсией» руководил Нуну Эшпириту Санто — нынешний наставник «Вулверхэмптона». 43-летний специалист желает вновь поработать с футболистом, да и сам Мир не выступает против сотрудничества.