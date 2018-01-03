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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Гинер выступает за реформацию комитета судейства и инспектирования

сегодня, 10:35

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что пост главы комитета судейства и инспектирования РФС должен занимать независимый человек. В данное время эту должность возглавляет Андрей Будогосский.

«На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча».

Ранее Евгений Гинер заявил, что выступает за увеличение количества клубов в РФПЛ.

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 16:41
у конины деньги закончились, вот Гинерок и выступает за реформацию.
Но покуда при бабках был и исправно судеек подкармливал его мало эта реформация интересовала.
IL-72
IL-72
сегодня в 14:11
Он что дляЦСКА одного старается? Все команды отхватывают Надо что то с этими урками делать
ошалевший
ошалевший
сегодня в 13:48
варианта 2- или у гинера перестали брать денежку и он хочет свежую кровь,либо стали просить слишком много и нужна кровь не такая ещё пока жадная
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:10
"...А судьи кто?" "Я ничего о судьях не говорил". "Говорили, говорили..." ("Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:03
Дайте гинеру возможность самому назначать судей на матчи, и он оставит всех в покое.
Ему ведь много не надо, только ЛЧ для конюшни...
cska plus
cska plus
сегодня в 13:01
Единственный человек, который выступает против опг мутко-федун-будогоский.
cska.78
cska.78
сегодня в 12:14
Кукуян насвистел в пользу спартака и уже через тур спокойно свистит!
drug01
drug01
сегодня в 12:09
С судьями у нас совсем не важно! Отбились от рук,творят что хотят!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:54
Интересно, а от кого тот же Андрей Будогосский зависит? Или гинеру плохо, что не от него?
Вообще то работа с судьями была коньком гения менеджмента, экономила на покупках игроков.
Вот если бы Слуц не стал понтоваться насчёт морды бить...
obana777
obana777
сегодня в 11:07
А независимого Гинер выберет?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 11:04
Если всех отстранять за ошибки, то судей не останется!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:02
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:00
    Виталия ЛЕОНТЬЕВИЧА и поставить. Порядок нужен везде. Вот и наведёт.
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 10:55
    Хочет внедрить резидентов. Аха-ха)
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 10:51
    Стало туговато с бабками и тут-же назрела мысль о реформировании судейства. От же злостный !
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 10:42
    боится однако конь!
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