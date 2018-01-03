Гинер выступает за реформацию комитета судейства и инспектирования

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что пост главы комитета судейства и инспектирования РФС должен занимать независимый человек. В данное время эту должность возглавляет Андрей Будогосский.



«На самом деле не важно, Будогосский, Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча».



Ранее Евгений Гинер заявил, что выступает за увеличение количества клубов в РФПЛ.