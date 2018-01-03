Конте успокаивает нервы, занимаясь йогой

Известный своей экспрессивностью наставник «Челси» Антонио Конте признался, что плотный график выматывает не только команду, но и его:

«Думаю, что я к такому неплохо подготовлен, но один матч в три дня требует усилий не только от игроков, но и от меня. Когда так близко к сердцу воспринимаешь каждую игру, под конец чувствуешь себя несколько истощенным.

Может, в будущем, когда я стану старше, не буду так переживать и постараюсь чаще сидеть во время матчей».

В тренерском штабе «Челси» есть специалист, который помогает Конте восстанавливать физические и психические силы. Занимаясь по его программе, Антонио чувствует себя гораздо лучше:

«Я очень благодарен клубу, что здесь работает такой человек. Мы делаем растяжки, а в конце тренировки есть минут 10 на отдых. Это приятно.

Мне по нраву йога, люблю читать книжки на такие темы».

По прозвищу Граф. Крутость Конте без границ