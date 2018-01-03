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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2017/2018

Лаллана: «Я преодолел свои темные дни»

03 января 2018, 10:39

Летом 2017 года полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана получил травму и выбыл на несколько месяцев. Футболист признается, что это время пошло ему на пользу:

«Это хорошая проверка разных сторон твоего характера. Чувствую, что я многому научился за месяцы, потраченные на восстановление. Я вернулся сильным. Вероятно, это заслуга Юргена Клоппа, который оставил меня в запасе в последних матчах. Я неплохо потренировался и теперь вернулся.

Возникло странное чувство, когда наблюдал за игрой команды со стороны, но было здорово осознать наш прогресс. Прекрасно снова ощущать себя частью команды. Очень рад начать заново. Преодолел ли я свои темные дни? О да, безусловно!»

В матче 22-го тура АПЛ против «Бернли» Лаллана впервые в сезоне вышел на поле со стартовых минут.

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dzvinka
dzvinka
03 января 2018 в 22:46
ну... надо еще форму вернуть. Пока что бьеш все мимо почти и пасы не те, и пресенг не тогда.
sir_Alex
sir_Alex
03 января 2018 в 13:45
Он нужен команде!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
03 января 2018 в 12:56
Газманову вернул наверное))
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