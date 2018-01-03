Китайский клуб выкупил контракт игрока «Вильярреала» за 40 млн евро

Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха сообщил, что нападающий Седрик Бакамбу покинет испанский коллектив и присоединится к китайскому клубу «Бэйцзин Гоань», заплатившему 40 млн евро:

«Сделка по Седрику завершена. Ожидаю, что официально о ней будет объявлено в ближайшие несколько часов.

В контракте игрока прописан пункт о выкупе, и хоть мы и не горим желанием его продавать, здесь мы бессильны. Теперь нужно искать альтернативы на трансферном рынке».

Напомним, что форвард только летом продлил соглашение с «Вильярреалом» до 2022 года.